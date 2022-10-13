Chevrolet показал новый кроссовер Trax

Теперь паркетник является моделью начального уровня «Шеви», после того, как минувшим летом с конвейера сняли компактный хэтчбек Spark.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Компания Chevrolet выпускает свой небольшой кроссовер Trax для США с 2013 года, на других рынках модель также продаётся под именем Tracker (автомобиль с этим названием, к примеру, сейчас производится в Узбекистане). В прошлом году продажи модели в Штатах заметно упали (не исключено, что это связано с дефицитом микрочипов): всего дилеры реализовали за указанный период 42 590 единиц (почти на 60% меньше, чем в 2020-ом). В текущем году спад продолжается: за первое полугодие модель разошлась тиражом в 15 553 экземпляра (на 55,6% меньше, чем в январе-июне 2021-го). Теперь Chevrolet представил Trax нового поколения для американского рынка.

новый Chevrolet Trax (версия Activ)

Кроссовер Trax визуально стал практически полной копией паркетника Chevrolet Seeker, который в конце июля текущего года дебютировал в Поднебесной. У новинки такая же двухэтажная головная оптика со светодиодными ходовыми огнями узкой формы, ниже располагаются основные блоки фар, аналогичная решётка радиатора, небольшой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Новый Trax получил покатую крышу, С-образные задние фонари, спойлер на верхней части багажной двери, скрытую выхлопную трубу.

новый Chevrolet Trax (версия Activ)

По сравнению с предшественником новинка 2024 модельного года «перебралась» из сегмента субкомпактных кроссоверов в компактные SUV. Длина подросла на 279 мм (до 4537 мм), ширина – на 51 мм (до 1823 мм); а высота сократилась на 101 мм (до 1560 мм). Расстояние между осями увеличилось на 152 мм (до 2700 мм). В итоге пространства для ног пассажиров, сидящих сзади, стало больше на 76 мм. Дорожный просвет вырос на 9 мм (до 186 мм).

салон нового Chevrolet Trax (версия Activ)

Базовая версия получила 17-дюймовые стальные диски, следующий вариант – алюминиевые колёса такого же диаметра, а для исполнений подороже подготовили 18- и 19-дюймовые катки. Chevrolet Trax следующего поколения в США предложен в пяти вариантах – LS, 1RS, LT, 2RS и Activ.

В салоне кроссовера другая передняя панель с круглыми дефлекторами вентиляции, множество деталей из пластика, а также металлические и чёрные глянцевые элементы декора. У вариантов попроще аналоговая панель приборов с 3,5-дюймовым дисплеем и 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, а исполнения подороже получили виртуальную «приборку» на 8 дюймов и тачскрин мультимедиа на 11 дюймов. Отметим, у «китайца» в салоне расположены два монитора, диагональ каждого – 10,25 дюйма.

Chevrolet Trax RS

В зависимости от версии в оснащение Trax могут входить: климат-контроль, подогрев рулевого колеса и передних сидений, электрорегулировка кресла водителя, адаптивный круиз-контроль, система помощи при парковке, люк, система дистанционного запуска двигателя. Все варианты получили комплект систем помощи водителю Chevy Safety Assist.

Chevrolet Trax RS

В основу нового Chevrolet Trax, как и китайского Seeker, легла модульная платформа VSS с полузависимой задней подвеской. При этом техника у него своя: под капотом располагается трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,2 литра мощностью 139 л.с. (максимальный крутящий момент – 219 Нм). Он работает в комплекте с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В отличие от предшественника привод у нового Trax может быть только передним.

салон Chevrolet Trax RS