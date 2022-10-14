Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" рассматривает возможность выпуска упрощенной версии Lada Vesta

Газета.Ruиещё 3

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может начать выпуск упрощенной модели Lada Vesta с 8-клапанным мотором. Об этом сообщает «Лада Онлайн».

"АвтоВАЗ" может начать выпуск упрощенной версии Lada Vesta
Фото: LadaLada

По данным издания, президент компании Максим Соколов в сентябре в ходе совещания в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности сообщил, что на «АвтоВАЗе» в мае 2023 года планируют вернуть возможность выпуска 16-клапанного двигателя. В это же время Соколов сообщил, что у него нет сомнений, что в марте 2023 года на заводе начнут серийное производство Lada Vesta нового поколения.

Следовательно, как считают в издании, с марта до мая 2023 года семейство автомобилей Lada Vesta будет выпускаться только с 8-клапанным мотором, который сейчас устанавливается на упрощенные Lada Granta.

Ранее сообщалось, что первые три кузова для автомобилей Lada Vesta изготовлены 13 октября на основной производственной площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти в рамках переноса производства этой модели из Ижевска.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Lada,Максим Соколов,Совет Федерации,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители