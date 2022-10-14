"АвтоВАЗ" может начать выпуск упрощенной версии Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может начать выпуск упрощенной модели Lada Vesta с 8-клапанным мотором. Об этом сообщает «Лада Онлайн».

Фото: Lada Lada

По данным издания, президент компании Максим Соколов в сентябре в ходе совещания в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности сообщил, что на «АвтоВАЗе» в мае 2023 года планируют вернуть возможность выпуска 16-клапанного двигателя. В это же время Соколов сообщил, что у него нет сомнений, что в марте 2023 года на заводе начнут серийное производство Lada Vesta нового поколения.

Следовательно, как считают в издании, с марта до мая 2023 года семейство автомобилей Lada Vesta будет выпускаться только с 8-клапанным мотором, который сейчас устанавливается на упрощенные Lada Granta.