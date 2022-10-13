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45 минут назад

Новости автомира: заряженная версия нового купе Mercedes-AMG вышла на тесты

Car.ru

Фирма Mercedes собирается заместить кабриолеты и купе классов Е и М новой модельной линейкой CLE. В ней также должны появиться заряженные модификации AMG.

Заряженная версия нового купе Mercedes-AMG вышла на тесты
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Согласно предположениям экспертов, для AMG CLE 63 в кузове купе будет предложен новейший силовой агрегат от версии C-класс с аналогичным индексом на основе 2-литровой «турбочетвёрки».

В Сети опубликовали шпионские снимки, на которых, по мнению экспертов, запечатлели именно модификацию от AMG, согласно определённым деталям во внешности прототипа. Например, речь ведётся о крупных воздухозаборниках в районе переднего бампера и «шашках» камуфляжа на радиаторной решётке, которые скрывают фирменную версию рисунка Panamericana. Корму купе украшает развитый спойлер и четыре трапециевидных патрубка системы выхлопа.

Motor1.com

Гибридный характер силового агрегата тестового транспортного средства подчёркнут дополнительным лючком в бампере. Скорее всего под ним скрывается специальный зарядный порт.

Motor1.com

Данное обстоятельство может говорить о том, что AMG-модификации кабриолета, а также купе CLE получат силовые установки от заряженных вариаций C-класса. Самый мощный агрегат способен генерировать 680 лошадиных сил. Этому способствует сочетание двухлитровой турбированной «четвёрки» и электродвигателя. Такого рода седан способен разгоняться до первой «сотни» за 3,4 сек.

Motor1.com

По заявлению автоэкспертов, это не в первые, когда современные прототипы CLE оказываются в объективах фотошпионов. Стандартная модификация будущей новинки была замечена несколько недель тому назад.

Раньше появилась информация, что уже в текущем году могут провести официальную премьеру Mercedes CLE в роли преемника одновременно четырёх 2-дверных моделей.

В завершении стоит отметить, что немецкий автобренд Mercedes собирается 16 октября представить второй роскошный вседорожный вариант из линейки EQ. Электромобиль EQE SUV должен стать более доступной альтернативной версией уже представленного EQS.

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