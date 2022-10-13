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30 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ определился c началом серийного выпуска новой Lada Vesta

Российская Газета

В марте 2023 года АвтоВАЗ планирует приступить к выпуску нового поколения Lada Vesta на заводе в Тольятти. Напомним, сборка была перенесена из Ижевска. На первых порах семейство модели будут выпускать с 8-клапанным двигателем ВАЗ-11182. Но так ли это, если АвтоВАЗ скорректировал сроки начала старта серийного производства модели?

АвтоВАЗ определился c началом серийного выпуска новой Lada Vesta
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Вывод о линейке двигателей для первых Vesta NG сделала редакция сайта "Лада.онлайн" на основе заявлений президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

"У меня нет сомнений, что в марте 2023 года мы начнем серийное производство Весты нового поколения. Первый тестовый кузов будет сварен в начале ноября. Потом наступит период отладки всего сборочного процесса. Главное, чтобы наш инжиниринг успел решить вопрос с комплектующими", - заявил Соколов в интервью журналу "За рулём".

В сентябре в своём выступлении в Совете Федерации глава АвтоВАЗа сообщил, что в мае 2023 года на заводе могут приступить к выпуску 16-клапанных двигателей. Таким образом, с марта по май следующего года "Весты" будут комплектоваться самым доступным и высоколокализованным мотором ВАЗ-11182 объёмом 1.6 литра и мощностью 90 л.с.

Сегодня АвтоВАЗ официально сообщил о том, что 13 октября 2022 года на заводе в Тольятти сварен первый кузов Lada Vesta NG . То есть коллектив завода сумел сделать это раньше почти на целый месяц, чем планировалось ранее.

Также производитель озвучил детали о дате начала серийного производства: второй квартал 2023 года, то есть в марте "Весту" ждать не стоит. Таким образом, совершенно не точно, что Lada Vesta NG с момента постановки на конвейер не получит 16-клапанного мотора.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Максим Соколов,Совет Федерации,Автоваз,
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