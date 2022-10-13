КамАЗ «национализировал» американские двигатели и коробки передач. До введения санкций, компания использовала дизельные моторы Cummins, коробки передач ZF, тормозные системы и многие другие агрегаты. После того, как зарубежные партнеры прекратили сотрудничество с российским производителем, встал вопрос о том, как в дальнейшем обслуживать и собирать автомобили. В итоге было принято решение просто наладить выпуск тех же агрегатов, но уже под собственной маркой.

Фото: © КАМАЗ © КАМАЗ

О таком варианте развития событий говорили изначально: еще весной КамАЗ заявлял, что справится с санкциями, поскольку на предприятии уже налажена высокая локализация иностранных запчастей. Теперь же «национализация» подтвердилась документально.

Так, как пишет Quto, турбодизельный 6-цилиндровый мотор Cummins теперь во внутренних сертификатах и документах именуют КамАЗ-667.513-250, а коробка передач, которая ранее шла под индексом ZF 9S 1310ТО теперь называется ZF КАМА 1310ТО.