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1 час назад

Новости автомира: КамАЗ «национализировал» американские двигатели

Motor.ru

КамАЗ «национализировал» американские двигатели и коробки передач. До введения санкций, компания использовала дизельные моторы Cummins, коробки передач ZF, тормозные системы и многие другие агрегаты. После того, как зарубежные партнеры прекратили сотрудничество с российским производителем, встал вопрос о том, как в дальнейшем обслуживать и собирать автомобили. В итоге было принято решение просто наладить выпуск тех же агрегатов, но уже под собственной маркой.

КамАЗ «национализировал» американские двигатели
Фото: © КАМАЗ© КАМАЗ

О таком варианте развития событий говорили изначально: еще весной КамАЗ заявлял, что справится с санкциями, поскольку на предприятии уже налажена высокая локализация иностранных запчастей. Теперь же «национализация» подтвердилась документально.

Так, как пишет Quto, турбодизельный 6-цилиндровый мотор Cummins теперь во внутренних сертификатах и документах именуют КамАЗ-667.513-250, а коробка передач, которая ранее шла под индексом ZF 9S 1310ТО теперь называется ZF КАМА 1310ТО.

КамАЗ попал под американские санкции в конце июня текущего года. Разговоры об этом велись давно, но официальное постановление министерства финансов США было опубликовано 30 июня.

Автоновости,Казначейство США,
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