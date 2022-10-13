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33 минуты назад

Новости автомира: Минтранс сообщил об открытии альтернативного маршрута в Крым

Вечерняя Москва

Минтранс России утвердил новый альтернативный маршрут для грузового транзитного транспорта в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 13 октября.

Минтранс сообщил об открытии альтернативного маршрута в Крым
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Ориентировочное время в пути составляет около 7 часов (387 километров). Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях, — говорится в сообщении.

Он будет пролегать через новые присоединенные территории: Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Следовать по маршруту можно не только самостоятельно, но и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Для этого следует прибыть в Керчь (Вокзальное шоссе, 140) или в село Столбовое Джанкойского района (в районе ресторана «Чайка»), сообщается в Telegram-канале министерства.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию топливных цистерн, находившихся поблизости железнодорожного состава.

Автоновости,Минтранс РФ,ГИБДД,
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