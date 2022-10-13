За месяц авто с пробегом подорожали на 5%

Средняя цена автомобиля с пробегом достигла к концу первой недели октября 1 млн 263 тыс. рублей, что на 5% больше, чем в середине сентября. Об этом сообщается в исследовании классифайда «Авто.ру», предоставленном «Газете.Ru».

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

«Сильнее всего подорожали лоты от профессиональных продавцов (1,165 млн рублей) — на 14% относительно середины сентября и на 20% — за прошедшие 2 месяца. Собственники подняли цены на 2,2% и 3,6% соответственно (до 1,147 млн рублей)», — говорится в исследовании.

Под профессиональными продавцами понимаются граждане, занимающиеся выкупом и перепродажей автомобилей на постоянной основе с целью получения дохода.

Дилеры увеличили цены на 3,1% по сравнению с серединой сентября, но по сравнению с началом августа средние цены по их предложениям снизились на 2,3%, до 1,8 млн рублей.

При этом доля автомобилей с ценой до 800 тыс. рублей за последние две недели снизилась на 2,8 процентных пункта. Доля машин ценой 1,5-3 млн рублей, напротив, возросла на 2 процентных пункта. Общее количество машин, выставленных на продажу через «Авто.ру», составляет 362 тыс. – столько же, как и в середине сентября.