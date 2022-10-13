Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Патрульные машины ГИБДД оснастят комплексом «Кибер-Шериф»

Елена Прошина

Разработчик системы «Кибер-Шериф» компания «Арсенал 67» сообщила, что в ГИБДД намерены оснастить таким комплексом патрульные машины. Об этом сообщают «Известия».

Патрульные машины ГИБДД оснастят комплексом «Кибер-Шериф»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Модернизированный комплекс системы «Кибер-Шериф» был продемонстрирован на международной выставке «Дорога-2022», проходящей в Казани. Система представляет собой сигнальную балку с камерами кругового обзора. Установка крепится на крышу патрульного автомобиля и позволяет фиксировать нарушения ПДД, а также вычислять находятся в розыске транспортные средства прямо во время движения патрульного автомобиля.

Во время тестирования первых прототипов системы выяснилось, что дорожная пыль снижает эффективность работы комплекса, но это учли в новом, модернизированном «Кибер-Шерифе». Кроме того, прибор получил систему очистки камер, а также обогрев стекол. «Это позволило обеспечить эффективную работу комплекса, независимо от времени года и погодных условий», – отметили создатели системы из «Арсенал 67».

Ранее в Екатеринбурге предложили обязать кикшеринговые компании отслеживать движение электросамокатов и автоматически тормозить их при приближении к перекрестку.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители