Патрульные машины ГИБДД оснастят комплексом «Кибер-Шериф»

Разработчик системы «Кибер-Шериф» компания «Арсенал 67» сообщила, что в ГИБДД намерены оснастить таким комплексом патрульные машины. Об этом сообщают «Известия».

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Модернизированный комплекс системы «Кибер-Шериф» был продемонстрирован на международной выставке «Дорога-2022», проходящей в Казани. Система представляет собой сигнальную балку с камерами кругового обзора. Установка крепится на крышу патрульного автомобиля и позволяет фиксировать нарушения ПДД, а также вычислять находятся в розыске транспортные средства прямо во время движения патрульного автомобиля.

Во время тестирования первых прототипов системы выяснилось, что дорожная пыль снижает эффективность работы комплекса, но это учли в новом, модернизированном «Кибер-Шерифе». Кроме того, прибор получил систему очистки камер, а также обогрев стекол. «Это позволило обеспечить эффективную работу комплекса, независимо от времени года и погодных условий», – отметили создатели системы из «Арсенал 67».