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2 часа назад

Новости автомира: в Москве с начала года сдали на утилизацию больше 3 тысяч машин

Российская Газета

В Москве с января по сентябрь 2022 года утилизировало более 2,5 тысяч автомобилей, а также свыше 800 автобусов и грузовиков. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В Москве с начала года сдали на утилизацию больше 3 тысяч машин
Фото: Максим Богодвид / РИА НовостиМаксим Богодвид / РИА Новости

По его словам, повторно удается использовать до 98% извлеченных из машин металлов.

С помощью городского сервиса "Вывоз ненужных вещей" жители могут оставить заявку на бесплатную утилизацию вышедшей из строя машины, а также крупногабаритной техники и металлических предметов.

Государственная программа утилизации автохлама действовала в России с 2010 по 2018 годы. На ее финансирование ежегодно выделялось из бюджета около 8-23 млрд рублей, что позволяло реализовать с помощью этого финансового инструмента до 320 тысяч машин в год.

Автоновости,Владислав Овчинский,
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