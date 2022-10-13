В Москве с начала года сдали на утилизацию больше 3 тысяч машин

В Москве с января по сентябрь 2022 года утилизировало более 2,5 тысяч автомобилей, а также свыше 800 автобусов и грузовиков. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

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По его словам, повторно удается использовать до 98% извлеченных из машин металлов.

С помощью городского сервиса "Вывоз ненужных вещей" жители могут оставить заявку на бесплатную утилизацию вышедшей из строя машины, а также крупногабаритной техники и металлических предметов.