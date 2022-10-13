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2 часа назад

Новости автомира: создатель «Нивы» Семушкин показал первоначальный дизайн внедорожника ВАЗ-2121

Южный автомобиль

Автор классической «Нивы» ВАЗ-2121 «Нива» в интервью проекту «На завод» раскрыл ранее неизвестные подробности о легендарном советском внедорожнике и показал первоначальные эскизы автомобиля.

Создатель «Нивы» показал первоначальный дизайн внедорожника
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Южный автомобиль

По словам Валерия Семушкина, ему было категорически запрещено выносить рабочие эскизы «Нивы» за территорию завода. Дизайнер хранил наброски 38 лет непосредственно на своем рабочем месте. После того, как Семушкин вышел на пенсию, он сумел получить сохранившиеся рисунки, так как они оказались больше не нужны АвтоВАЗу.

Южный автомобиль

В первоначальном варианте у «Нивы» должен был быть открытый кузов. Дизайнер рисовал машину именно в таком исполнении и постепенно выдавал на автомобиль чертежи, чтобы вазовские мастера могли изготовить масштабный макет. Семушкин вспоминает, что первоначально в конструкции «Нивы» прелагалось использовать поворотники от ВАЗ-2103.

Южный автомобиль

Но такое решение было слишком дорогим и от него отказалось руководство завода. Также прорабатывался вариант с пластмассовыми бамперами и люком в крыше. В то время уже закладывался проект ВАЗ-2108 с пластмассовыми бамперами. Однако на момент создания «Нивы» в СССР не было производства крупногабаритных пластиковых деталей. Был вариант и с фарами от ВАЗ-2108, но такой вариант отвергли еще до начала производства «Нивы».

Южный автомобиль
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