BMW X2 снимают с производства

Немецкий автобренд BMW, вслед за компактной версией кросса X1, планирует обновить также X2 в кузове кросс-купе. Данная модель исчезла с американского сайта немецкой компании.

Фото: Car.ru Car.ru

Однако пока это означает, что в настоящее время прекратили приём заказов на текущую генерацию модели. При этом появление преемника баварская компания пока официально не подтверждала.

Зачастую у моделей не появляются преемники по причине рыночного провала предшествующей модификации. По заявлению экспертов, на реализации BMW X2 немецкий автопроизводитель не жаловался. При этом, очевидным было то, что модель реализовывали на авторынке хуже соплатформенной вариации и более практичной версии X1.

Согласно предположению специалистов, компания BMW может выпустить кросс-купе, например, исключительно в электрическом исполнении. Данная модификация выглядит довольно правдоподобно. Для исключения затрат на разработку дополнительных вариаций транспортных средств, фирма может ограничиться одной, самой перспективной.

Родственная модификация X1 сменила генерацию во второй половине весны текущего года. Данное транспортное средство получило более крупные габариты в сравнении с кроссом прошлой генерации. В салоне модели появился изогнутый удобный дисплей.

Наряду с гибридными, дизельными, а также бензиновыми модификациями, у модели первый раз появилась чисто электрическая вариация.

Недавно стало известно, что на российском авторынке должна появиться самая доступная дизельная модель BMW. Линейку компактных кроссов X1 пополнили модификацией xDrive 18d. Речь ведётся о самой доступной версии с дизелем.

Цена за кросс с четырёхцилиндровой двухлитровой 150-сильной дизельной силовой установкой новой генерации начинается от 2,05 млн. руб.