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43 минуты назад

Новости автомира: Первые кузова Lada Vesta сварены в Тольятти в рамках переноса производства

Газета.Ru

Первые три кузова для автомобилей Lada Vesta изготовлены 13 октября на основной производственной площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти в рамках переноса производства этой модели из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первые кузова Lada Vesta сварены в Тольятти в рамках переноса производства
Фото: Lada Lada

Изготовление кузовов — часть пусконаладочного процесса, который продлится до возобновления выпуска Lada Vesta в Тольятти. Решение о переносе выпуска Vesta из Ижевска в Тольятти принято в августе 2022 года. Его целью названо обеспечение загрузки производственных мощностей.

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