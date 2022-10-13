Первые кузова Lada Vesta сварены в Тольятти в рамках переноса производства

Первые три кузова для автомобилей Lada Vesta изготовлены 13 октября на основной производственной площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти в рамках переноса производства этой модели из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Изготовление кузовов — часть пусконаладочного процесса, который продлится до возобновления выпуска Lada Vesta в Тольятти. Решение о переносе выпуска Vesta из Ижевска в Тольятти принято в августе 2022 года. Его целью названо обеспечение загрузки производственных мощностей.