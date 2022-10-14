BMW X1 и 2 серии разбили об стену на тестах

Предыдущее поколение BMW - купе i4 и 2-й серий, получили четыре звезды из пяти, что, по мнению многих, не приемлемо для люксового бренда. Но последние краш-тесты с участием новых Active Tourer серий X1 и 2 позволили баварской компании получить все пять звезд. Euro NCAP ввел более жесткие требования в протокол для испытаний 2022 года, тем самым усложнив достижение пятизвездочного рейтинга. Поскольку X1 и 2 серии Active Tourer основаны на одной и той же платформе, обе получили похожие результаты, включая идентичные 92% в системе Safety Assist.

Фото: RUBMW RUBMW

Тестируемый X1 представлял собой автомобиль с левосторонним рулем в комплектации XLine и 2,0-литровым дизельным двигателем. Он набрал 86% для взрослого пассажира, 89% для ребенка и 76% в категории уязвимых участников дорожного движения. Active Tourer 217i 2-й серии также был моделью LHD и показал аналогичные результаты: 88% для взрослого пассажира, 81% для ребенка и 79% для уязвимых участников дорожного движения.