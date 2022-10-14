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1 час назад

Новости автомира: BMW X1 и 2 серии Active Tourer получили пять звезд в краш-тесте Euro NCAP

RU BMW

Предыдущее поколение BMW - купе i4 и 2-й серий, получили четыре звезды из пяти, что, по мнению многих, не приемлемо для люксового бренда. Но последние краш-тесты с участием новых Active Tourer серий X1 и 2 позволили баварской компании получить все пять звезд. Euro NCAP ввел более жесткие требования в протокол для испытаний 2022 года, тем самым усложнив достижение пятизвездочного рейтинга. Поскольку X1 и 2 серии Active Tourer основаны на одной и той же платформе, обе получили похожие результаты, включая идентичные 92% в системе Safety Assist.

BMW X1 и 2 серии разбили об стену на тестах
Фото: RUBMWRUBMW

Тестируемый X1 представлял собой автомобиль с левосторонним рулем в комплектации XLine и 2,0-литровым дизельным двигателем. Он набрал 86% для взрослого пассажира, 89% для ребенка и 76% в категории уязвимых участников дорожного движения. Active Tourer 217i 2-й серии также был моделью LHD и показал аналогичные результаты: 88% для взрослого пассажира, 81% для ребенка и 79% для уязвимых участников дорожного движения.

Обе модели были протестированы с оборудованим безопасности, входящим в стандартную комплектацию. Тестируемые BMW объединили в группу вместе с другими автомобилями, для прохождения испытаний Euro NCAP. Также пять звезд получили седан Mercedes EQE, Mazda CX-60, SEAT Ibiza и Arona, Nissan Juke Hybrid, а также китайский BYD ATTO 3. VW Golf восьмого поколения прошел повторные испытания и сохранил свои пять звезд после того, как получил центральную подушку безопасности, преднатяжители коленей, систему помощи при поворотах и систему определения усталости водителя. Citroën C5 X и Renault Mobilize Limo – оба китайского производства – получили по четыре звезды, уступив в тестах активной безопасности.

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