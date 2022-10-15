ГИБДД выступила против снижения разрешённой скорости на дорогах

Руководство ГИБДД в Российской Федерации выступило против того, чтобы на отечественных автотрассах снижать скоростной режим. По заявлению Михаила Черникова, являющегося главой Госавтоинспекции, этот показатель наоборот нужно повышать.

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По словам Черникова, для населения страны должно быть обеспечено комфортное и быстрое перемещение на проезжей части. Поэтому Министерство внутренних дел выступает категорически против понижения скоростного режима на отечественных автотрассах.

Данное заявление Михаила Черников сделал в рамках конференции, касающейся вопросов безопасности движения на дорогах. Это мероприятие проводилось на международной выставке «Дорога-2022».

Глава Госавтоинспекции отметил, что для ГИБДД РФ плохие дороги в определённой степени являются благом. Дело в том, что на дефектных трасах ниже скорость. При этом наблюдается меньшее количество ситуаций, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Но в данном случае главным аспектом является экономика страны. Поэтому для осуществления эффективных перевозок, а также увеличения пропускной способности на дорогах, скоростной режим стоит пересмотреть в сторону повышения.

Михаилом Черниковы в первой половине лета текущего года было предложено увеличить скоростные лимиты до 150 км/час. Согласно его заявлению, в Российской Федерации уже имеются автотрассы, которые подходят для этого.

Глава Госавтоинспекции заметил, что после введения на платных дорогах РФ лимита в 130 км/час, в дальнейшем не наблюдалось увеличения роста аварийных ситуаций.

В завершении стоит отметить, что сотрудники МВД занялись эвакуацией транспортных средств, оставленных российскими автомобилистами на границе между Грузией и Россией. Речь ведётся о пограничном пункте Верхний Ларс.