ГИБДД выступила против снижения разрешённой скорости на дорогах

Руководство ГИБДД в Российской Федерации выступило против того, чтобы на отечественных автотрассах снижать скоростной режим. По заявлению Михаила Черникова, являющегося главой Госавтоинспекции, этот показатель наоборот нужно повышать.
По словам Черникова, для населения страны должно быть обеспечено комфортное и быстрое перемещение на проезжей части. Поэтому Министерство внутренних дел выступает категорически против понижения скоростного режима на отечественных автотрассах.
Данное заявление Михаила Черников сделал в рамках конференции, касающейся вопросов безопасности движения на дорогах. Это мероприятие проводилось на международной выставке «Дорога-2022».
Глава Госавтоинспекции отметил, что для ГИБДД РФ плохие дороги в определённой степени являются благом. Дело в том, что на дефектных трасах ниже скорость. При этом наблюдается меньшее количество ситуаций, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Но в данном случае главным аспектом является экономика страны. Поэтому для осуществления эффективных перевозок, а также увеличения пропускной способности на дорогах, скоростной режим стоит пересмотреть в сторону повышения.
Михаилом Черниковы в первой половине лета текущего года было предложено увеличить скоростные лимиты до 150 км/час. Согласно его заявлению, в Российской Федерации уже имеются автотрассы, которые подходят для этого.
Глава Госавтоинспекции заметил, что после введения на платных дорогах РФ лимита в 130 км/час, в дальнейшем не наблюдалось увеличения роста аварийных ситуаций.
В завершении стоит отметить, что сотрудники МВД занялись эвакуацией транспортных средств, оставленных российскими автомобилистами на границе между Грузией и Россией. Речь ведётся о пограничном пункте Верхний Ларс.
Данный автотранспорт будут оформлять как «находки». Такого рода автомобили смогут в итоге забрать именно их собственники. При этом, автовладельцам придётся потратиться на транспортировку машины.