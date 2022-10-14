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53 минуты назад

Минпромторг обязал Wildberries отчитаться за штрафы в 117 млн рублей

Ura.Ru

Компания Wildberries до конца октября должна отчитаться о штрафах в размере 117 миллионов рублей за нарушения при складировании товаров. Такое решение вынесла комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, учрежденная ранее Минпромторгом, сообщают «Ведомости», ссылаясь на соответствующий протокол.

Минпромторг обязал Wildberries отчитаться за штрафы в 117 млн рублей
Фото: Денис Моргунов © URA.RUДенис Моргунов © URA.RU

«На заседании комиссии были обозначены проблемы поставщиков в части отсутствия обоснования при начислении ООО „Вайлдберриз“ штрафов», — рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга. Сообщается, что всего комиссия при Минпромторге получила 110 обращений от 66 поставщиков.

Представитель Wildberries отказался комментировать информацию данную информацию. Однако в компании подтвердили, что активно работают над устранением проблемы. «Общая сумма потенциального ущерба, по оценкам поставщиков, составила 117 млн руб., при этом не все обращения рассматриваются маркетплейсами в срок», — отмечается в документе.

Ранее компанию Wildberries обвинили в сбыте контрафакта. Такое заявление сделал представитель Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе круглого стола в Госдуме.

Автоновости,Владислав Заславский,Минпромторг,Госдума,
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