Россиянам напомнили о появлении новых дорожных знаков

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин напомнил, что в России появятся новые дорожные знаки. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

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По словам юриста, два новых знака будут касаться электромобилей и автобусов. Он объяснил, что появление первого обусловлено ростом популярности электросамокатов и других подобных средств передвижения. Редин уточнил, что на знаке будет изображена колонка и электрокабель.

Кроме того, для разгрузки дорожной сети в правила дорожного движения включат знак «движение автобусов запрещено». При этом ограничение коснется только частных транспортных средств, добавил юрист.

Ранее сообщалось, что в ПДД появился новый сигнал светофора в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Информационная световая секция призвана информировать водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.