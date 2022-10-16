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2 часа назад

Россиянам напомнили о появлении новых дорожных знаков

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Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин напомнил, что в России появятся новые дорожные знаки. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Россиянам напомнили о появлении новых дорожных знаков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам юриста, два новых знака будут касаться электромобилей и автобусов. Он объяснил, что появление первого обусловлено ростом популярности электросамокатов и других подобных средств передвижения. Редин уточнил, что на знаке будет изображена колонка и электрокабель.

Кроме того, для разгрузки дорожной сети в правила дорожного движения включат знак «движение автобусов запрещено». При этом ограничение коснется только частных транспортных средств, добавил юрист.

Ранее сообщалось, что в ПДД появился новый сигнал светофора в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Информационная световая секция призвана информировать водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.

1 марта 2021 года в в России появился дорожный знак «Фотовидеофиксация». За пределами населенных пунктов эти знаки устанавливают за 150-300 метров до начала зоны контроля нарушений, в населенных пунктах — только на въезде.

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