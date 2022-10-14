АвтоВАЗ может создать автомобиль совместно с белорусским «БелДжи»

Белорусский завод «БелДжи», выпускающий Geely в том числе для России, может объединиться с АвтоВАЗом для постройки собственного легкового автомобиля. Переговоры с российской компанией уже ведутся, сообщает Office Media со ссылкой на слова генерального директора «БелДжи» Геннадия Свидерского. Помимо АвтоВАЗа, партнеров для реализации проекта ищут в Китае, однако задача — выпустить продукт, независимый от поставок из-за рубежа.

Фото: © БелДжи © БелДжи

Возможную коллаборацию с АвтоВАЗом Свидерский анонсировал в ходе круглого стола «Электротранспорт: реальность и перспективы» на Белорусском энергетическом конгрессе. То есть речь скорее всего идет о постройке электрокара.

В проекте планируется использовать наработки Объединенного института машиностроения НАНБ, а также собственные компетенции «БелДжи». В числе требований к будущему «союзному» автомобилю — окупаемость и независимость от санкций и поставок из Китая.

«По мере того как все будет согласовано, сможем более детально проинформировать о работах по созданию союзного автомобиля для рынка Беларуси и России», — сказал Свидерский.

Разговоры о создании российско-белорусской «легковушки» ведутся уже не первый год. В 2021-м российский вице-премьер Юрий Борисов и глава КамАЗа Сергей Когогин провели встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, в ходе которой было предложено объединить опыт обеих стран для разработки «автомобилей будущего».