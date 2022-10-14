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1 час назад

Новости автомира: европейскому автопрому предрекли сокращение на 40 процентов

Motor.ru

Производство автомобилей в Европе может значительно сократиться, считают в S&P Global Mobility. На последствия пандемии коронавируса и продолжающийся дефицит полупроводников наложился взлет цен на энергоносители, растянув сроки производства автомобилей на заводах крупнейших компаний на месяцы и даже годы. Однако индустрия еще не в полной мере испытала на себе влияние кризиса: по мнению аналитиков, европейскому автопрому грозит падение примерно на 40 процентов в ближайшие месяцы.

Европейскому автопрому предрекли сокращение на 40 процентов
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

В отчете под названием «Зима близко» (Winter is coming) S&P Global Mobility отметила, что из-за цен на энергоносители уже зимой европейские заводы могут оказаться не в состоянии работать в стандартном графике. Потери от кризиса с четвертого квартала 2022 года по конец 2023-го могут составить один миллион автомобилей, а объемы выпуска сократятся до 2,75-3 миллионов машин в квартал.

До стремительного роста цен расходы на газ и электричество были незначительными для автопрома. В 2020 году в среднем на автомобиль тратили ресурсов стоимостью 50 евро: 42,66 евро в Германии, 42,99 — во Франции и 52,12 в Италии. Теперь же эта цена в тех же странах равна 730,15, 753,84 и 824,75 евро соответственно.

Проблемы на энергетическом рынке повлияют на страны в разной степени, отмечают аналитики, и могут быть в некоторой мере сглажены чрезвычайной политикой правительств. Также не исключено, что они временные: многое будет зависеть от развития российско-украинского конфликта.

Однако продление кризиса может вылиться в структурные изменения европейского автопрома — вплоть до переноса площадей в более «удобные» места. О такой радикальной мере уже задумался Volkswagen. Он может переместить производства из Восточной Европы и даже родной Германии в регионы, близкие к морю: к примеру, в страны Юго-Западной или Северной Европы.

Автоновости,Volkswagen,
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