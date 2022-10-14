Maserati посвятила новые авто первой женщине в "Формуле-1"

Компания Maserati представила специальные версии Levante и Ghibli, посвященные Марии-Терезе де Филиппис, первой женщине, принявшей участие в Гран-при Формулы-1. Исполнение FTributo можно заказать только в одном из двух цветов, и от выбора будет зависеть декор колес и раскраска трезубцев на задних стойках крыши. Салон машин обит черной кожей с контрастными деталями. Под капотом — стандартный набор агрегатов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Марию-Терезу де Филиппис называют одним из пионеров автоспорта. Однако широкую известность она получила как первая женщина, принявшая участие в Гран-при Формулы-1. Дебютной для итальянки стала гонка в Монако 1958 года. И хотя дальше квалификации Де Филиппис не прошла, она показала хороший темп и смогла опередить некоторых пилотов-мужчин.

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Исполнение FTributo Special Edition, которое доступно для Levante и Ghibli, посвящено «дерзости и смелости Марии-Терезы». Автомобили отличают оригинальная цветовая схема экстерьера, а также салон, обитый полнозернистой кожей PienoFiore. Один из двух предложенных оттенков кузова — Arancio Devil (Дьявольский апельсин) — ясно намекает на прозвище Марии-Терезы, the she-devil.

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Второй колер называется Grigio Lamiera. От их выбора зависит цвет окантовки колес и трезубцев на задних стойках крыши. В стандартное оснащение Levante и Ghibli FTributo входят 21-дюймовые диски в новом оттенке Grigio Opaco: кроссоверу достался вариант Anteo, седану — Titano. О моторной гамме не говорится ни слова, а значит, она осталась без изменений.

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