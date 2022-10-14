Определен рублевый ценник обновленной Geely Tugella

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Tugella 2022 модельного года, который скоро появится в российских автосалонах. Модели подретушировали внешность, расширили список доступного оснащения, а также пополнили гамму новым топ-исполнением Flagship Sport с особым черным стайлингом. Как и ожидалось, с обновлением цена модели выросла на 200 тысяч рублей: стартовая комплектация Luxury оценивается в 3 999 990 рублей, отныне средняя Flagship — в 4 199 990 рублей, а Flagship Sport — в 4 299 990 рублей.

Фото: © Geely © Geely

Обновленную Geely Tugella можно узнать по вертикальным черным вставкам в переднем бампере, сетчатой решетке радиатора и переделанному заднему бамперу с четырьмя круглыми патрубками выхлопной системы вместо прежних двух. Flagship Sport отличается от «младших» версий двухцветным окрасов кузова с черными крышей, молдингами и 20-дюймовыми колесными дисками, а также спойлером на пятой двери.

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Оснащение стало богаче: в салоне с черным потолком установлена премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая сабвуфер, проекционный дисплей и мультимедийная система с 12,3-дюймовым тачскрином. USB-входов четыре — по два для каждого ряда.

Geely

Также в списке числятся отсек для зарядки гаджетов, двухзонный климат-контроль, вентиляция и обогрев передних сидений и атмосферная подсветка. Регулировка водительского сиденья доступна в восьми направлениях, поясничного упора — еще в четырех. Боковые зеркала, руль, лобовое стекло и форсунки омывателя снабдили функцией обогрева.

Geely

Tugella предлагается с камерами кругового обзора, парктрониками, интеллектуальным круиз-контролем, помощниками при экстренном положении и движении на склоне, датчиками дождя, автоматическим дальним светом, а также системами мониторинга состояния водителя и давления в шинах. За пассивную безопасность отвечают шесть подушек и надувные шторки. Доступ в салон бесключевой, двигатель запускается с кнопки.

В движение обновленную Tugella приводит прежний двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил. Пару ему составляет восьмиступенчатый автомат, привод полный с пятью режимами езды: экономичный, комфортный, спортивный, а также для снега и бездорожья.

У российских дилеров Geely кроссовер появится в ближайшее время.