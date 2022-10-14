В Москве объявили «охоту» на нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Москвы заявила о проведении акции «Нетрезвый водитель» и призвала всех участников дорожного движения сообщать о тех, кто неадекватно себя ведет на дороге.
Обращение ГИБДД столицы размещено в Telegram-канале ведомства.
Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» планируется провести в Москве с 19.00 часов 15 октября до 20.00 часов 16 октября.
«Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», - говорится в сообщении.
В ведомстве пообещали предпринять «все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем», а также призвали водителей не совершать «непоправимую ошибку» и не садиться за руль, если выпили.
Ранее в Омске пьяный мужчина устроил ДТП на «Жигулях» и угнал приехавшую на место аварии полицейскую машину. В отношении нарушителя, который «разыграл сцену из популярной игры ГТА», составили 23 административных протокола за нарушение ПДД и возбудили уголовное дело по статье «Угон».