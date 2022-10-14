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50 минут назад

Новости автомира: в Москве объявили «охоту» на нетрезвых водителей

Алиса Селезнёва

Госавтоинспекция Москвы заявила о проведении акции «Нетрезвый водитель» и призвала всех участников дорожного движения сообщать о тех, кто неадекватно себя ведет на дороге.

В Москве объявили «охоту» на нетрезвых водителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обращение ГИБДД столицы размещено в Telegram-канале ведомства.

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Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» планируется провести в Москве с 19.00 часов 15 октября до 20.00 часов 16 октября.

«Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», - говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали предпринять «все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем», а также призвали водителей не совершать «непоправимую ошибку» и не садиться за руль, если выпили.

Ранее в Омске пьяный мужчина устроил ДТП на «Жигулях» и угнал приехавшую на место аварии полицейскую машину. В отношении нарушителя, который «разыграл сцену из популярной игры ГТА», составили 23 административных протокола за нарушение ПДД и возбудили уголовное дело по статье «Угон».

Автоновости,ГИБДД,
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