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22 минуты назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» рассматривает возможность выпуска упрощенной версии Lada Vesta

Лера Букина

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ», вероятно, начнет выпускать упрощенную модель Lada Vesta с 8-клапанным мотором. Об этом сообщает «Лада Онлайн».

"АвтоВАЗ" может начать выпуск упрощенной версии Lada Vesta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание указывает на заявление президента компании Максима Соколова о планах компании, сделанное ранее. Он заявил, что на «АвтоВАЗе» в мае 2023 года может быть возвращен выпуск 16-клапанного двигателя. Соколов выразил уверенность в том, что в марте компания приступит к серийному производству Lada Vesta нового поколения.

Издание пришло к выводу, что с марта до мая 2023 года семейство автомобилей Lada Vesta будут выпускать только с 8-клапанным мотором. Его сейчас устанавливают на упрощенные Lada Granta.

Ранее сообщество Avtograd News проинформировало о старте выпуска внедорожника Lada Niva Legend в расширенной комплектации. По словам источников паблика, модель оснащена кондиционером, обогревом передних сидений и легкосплавными дисками.

Ранее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей.

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