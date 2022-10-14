Сборка первых моделей на Московском заводе начнется уже скоро. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Там также отметили, что продолжается внедрение системы производства, для этого разработали собственную методику обучения. Она себя включает моделирование процесса выпуска автомобиля со всеми его основными этапами: от принятия решения до старта производства, отработку каждой фазы производства на практике, разбор сложных и нестандартных ситуаций.

Обучение уже прошли руководители департаментов и менеджеры проекта. В ближайшее время для всех сотрудников завода будут проведены модули обучений, чтобы в дальнейшем они смогли обеспечить выпуск качественных автомобилей, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями.

Не так давно директор предприятия Дмитрий Пронин рассказал, что у "Москвичей" будет собственная платформа.

Уже известно, что под маркой "Москвич" планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан. При этом официально машины пока не рассекречены.

Первые инвестиции в развитие завода составят 5 млрд рублей.