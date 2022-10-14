Sony и Honda выпустят электрокар совместной разработки

Совместное предприятие Sony Group Corp и Honda Motor под названием Sony Honda Mobility Inc, образованное в июне нынешнего года, раскрыло подробности о своем первенце — высокотехнологичном электрокаре. Прием заказов на него откроется в 2025 году, а в 2026-м начнутся полноценные продажи, в том числе и через интернет. В СП его характеризуют как «смартфон на колесах». Honda в проекте отвечает за «автомобильную» часть, включая платформу, а Sony обеспечит электрокар ПО и электронными системами.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Sony Honda Mobility Inc намерена получать доход от пользователей автомобиля на ежемесячной основе: для него будет предложена платная подписка на широкий спектр услуг, включая развлекательные. Программное обеспечение, бортовые контроллеры и доступ к облачному сервису предоставит Sony.

Также в зоне ответственности техногиганта — датчики для системы автономного вождения третьего уровня. Он позволяет не следить за дорогой во время движения по шоссе, но водитель должен быть готов вернуться к управлению в любой момент.

Honda же решит, какая архитектура ляжет в основу электромобиля, а также выберет поставщиков тяговой батареи и элементы силовой установки. Автомобиль от Sony и Honda предположительно будет производиться на одном из заводов японской марки в Огайо, США. Продажи стартуют с Соединенных Штатов и Японии в 2026 году, а впоследствии электрокар может добраться до Европы — сообщается, что в обеих компаниях рассматривают и такой вариант.