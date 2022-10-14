Отчаянный ход: Volkswagen выпустила оригинальную рекламу

Автоконцерн Volkswagen во Франции совместно с DDB Paris запустил рекламную кампанию Inside Jobs («Внутренние вакансии») для привлечения сотрудников в сектор послепродажного обслуживания автомобилей.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

Креаторы DDB Paris применили необычный подход к поиску и предложению рабочих мест, поместив описание вакансий на автомобильных запчастях, которые обычно проверяются в рамках общего технического обслуживания, чтобы механики могли их увидеть.

В ролике сотрудники автосалонов-конкурентов — их лица скрыты — находят оставленные VW послания под капотами автомобилей.

Как сообщает Adweek, активация проходила в сентябре и продвигалась в социальных сетях через блогеров, которые «обнаруживали предложения о работе».

Согласно финансовому отчёту Volkswagen Group за 2022 год, у компании в общей сложности 672 тыс. сотрудников по всему миру, из которых почти 12 тыс. предпенсионного возраста. Снижение по сравнению с 2021 годом произошло из-за деконсолидации Sitech — совместного предприятия, которое компания запустила в январе с Brose Sitech для производства систем сидений.

Ранее VW запустил кампанию во Франции, ориентированную на послепродажное обслуживание клиентов, у которых уже был автомобиль. Идея рекламы заключалась в том, что «умные» автомобили отказывались въезжать в автосалоны, не принадлежащие VW, для технического обслуживания. Коммуникация также указывала на важность ежегодного техосмотра машин.