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1 час назад

Новости автомира: Volkswagen разместил вакансии для механиков на деталях автомобилей

Sostav.ru

Автоконцерн Volkswagen во Франции совместно с DDB Paris запустил рекламную кампанию Inside Jobs (&laquo;Внутренние вакансии&raquo;) для привлечения сотрудников в сектор послепродажного обслуживания автомобилей.

Отчаянный ход: Volkswagen выпустила оригинальную рекламу
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Креаторы DDB Paris применили необычный подход к поиску и предложению рабочих мест, поместив описание вакансий на автомобильных запчастях, которые обычно проверяются в рамках общего технического обслуживания, чтобы механики могли их увидеть.

В ролике сотрудники автосалонов-конкурентов &mdash; их лица скрыты &mdash; находят оставленные VW послания под капотами автомобилей.

Как сообщает Adweek, активация проходила в сентябре и продвигалась в социальных сетях через блогеров, которые &laquo;обнаруживали предложения о работе&raquo;.

Согласно финансовому отчёту Volkswagen Group за 2022 год, у компании в общей сложности 672 тыс. сотрудников по всему миру, из которых почти 12 тыс. предпенсионного возраста. Снижение по сравнению с 2021 годом произошло из-за деконсолидации Sitech &mdash; совместного предприятия, которое компания запустила в январе с Brose Sitech для производства систем сидений.

Ранее VW запустил кампанию во Франции, ориентированную на послепродажное обслуживание клиентов, у которых уже был автомобиль. Идея рекламы заключалась в том, что &laquo;умные&raquo; автомобили отказывались въезжать в автосалоны, не принадлежащие VW, для технического обслуживания. Коммуникация также указывала на важность ежегодного техосмотра машин.

В начале марта Volkswagen объявил об остановке производства и поставок в Россию из-за спецоперации.

Автоновости,Volkswagen,
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