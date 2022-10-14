«Серые» дилеры заявили о падении спроса на автомобили на 30%

Спрос на автомобили, ввезенные в Россию в рамках легализованного правительством параллельного импорта, во второй половине сентября этого года упал на 30%. Об этом заявили опрошенные «Газетой.Ru» участники «серого» рынка.

Фото: Jaguar Land Rover Jaguar Land Rover

«Спрос очень сильно упал. У нас продажи уменьшились примерно на треть, а у дилеров – на 70%», – сообщила изданию блогер Елена Лисовская, автор YouTube-канала «Лиса рулит», которая занимается ввозом и продажей подержанных машин.

Аналогичная ситуация происходит у Дмитрия Рогова, который специализируется на доставке автомобилей из Южной Кореи. По его словам, всплеск продаж был в марте, а сейчас спрос упал из-за того что люди занимаются другими делами. В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что до 20 сентября спрос был стабильным, однако уже с 21-го ситуация резко изменилась.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, сложившаяся ситуация на авторынке связана с тем, что многие россияне, покидающие родину, стараются быстро продать ценные вещи, в том числе и машины. В итоге на рынке подержанных автомобилей растет предложение.