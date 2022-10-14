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1 час назад

Новости автомира: «серые» автодилеры заявили о падении спроса на автомобили на 30%

Газета.Ru

Спрос на автомобили, ввезенные в Россию в рамках легализованного правительством параллельного импорта, во второй половине сентября этого года упал на 30%. Об этом заявили опрошенные «Газетой.Ru» участники «серого» рынка.

«Серые» дилеры заявили о падении спроса на автомобили на 30%
Фото: Jaguar Land RoverJaguar Land Rover

«Спрос очень сильно упал. У нас продажи уменьшились примерно на треть, а у дилеров – на 70%», – сообщила изданию блогер Елена Лисовская, автор YouTube-канала «Лиса рулит», которая занимается ввозом и продажей подержанных машин.

Аналогичная ситуация происходит у Дмитрия Рогова, который специализируется на доставке автомобилей из Южной Кореи. По его словам, всплеск продаж был в марте, а сейчас спрос упал из-за того что люди занимаются другими делами. В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что до 20 сентября спрос был стабильным, однако уже с 21-го ситуация резко изменилась.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, сложившаяся ситуация на авторынке связана с тем, что многие россияне, покидающие родину, стараются быстро продать ценные вещи, в том числе и машины. В итоге на рынке подержанных автомобилей растет предложение.

На сегодняшний день на Российский рынок по параллельному импорту поставляются автомобили Audi Q5 E-tron, Land Rover Defender, Range Rover Sport, новый Jeep Grand Cherokee и многие другие. Поставки осуществляются через такие страны, как ОАЭ, Южная Корея, Казахстан, Киргизия.

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