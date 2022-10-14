За 5 лет на содержание Lada Niva Travel уходит больше 1 млн рублей

Эксперты сервиса «Цена Авто» подсчитали стоимость владения внедорожником Lada Niva Travel за 5 лет и оказались удивлены результатом. Оказалось, что за 5 лет владения и при пробеге 100 000 километров собственнику машины придется потратить больше 1 млн рублей, что больше стоимости самого автомобиля. В качестве владельца в расчет брался мужчина в возрасте 35 лет, проживающий в Москве и Московской области, со стажем вождения минимум 10 лет.
По оценкам аналитиков, ежемесячные расходы на автомобиль составляют 17 300 рублей, а один километр пробега обойдется в 10 рублей 40 копеек. Из общей структуры расходов 68% будет потрачено на топливо, еще 18% на страхование по КАСКО, 12% - на техобслуживание, 2% - на зимние шины и оплату транспортного налога. В итоге за пять лет владелец Lada Niva Travel потратит больше 1 млн рублей, а рекомендованная стоимость базового внедорожника составляет 998 900 рублей.