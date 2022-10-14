За 5 лет на содержание Lada Niva Travel уходит больше 1 млн рублей

Эксперты сервиса «Цена Авто» подсчитали стоимость владения внедорожником Lada Niva Travel за 5 лет и оказались удивлены результатом. Оказалось, что за 5 лет владения и при пробеге 100 000 километров собственнику машины придется потратить больше 1 млн рублей, что больше стоимости самого автомобиля. В качестве владельца в расчет брался мужчина в возрасте 35 лет, проживающий в Москве и Московской области, со стажем вождения минимум 10 лет.