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51 минуту назад

Новости автомира: владельцы Lada Niva Travel тратят на содержание машины за 5 лет больше 1 млн рублей

Южный автомобиль

Эксперты сервиса «Цена Авто» подсчитали стоимость владения внедорожником Lada Niva Travel за 5 лет и оказались удивлены результатом. Оказалось, что за 5 лет владения и при пробеге 100 000 километров собственнику машины придется потратить больше 1 млн рублей, что больше стоимости самого автомобиля. В качестве владельца в расчет брался мужчина в возрасте 35 лет, проживающий в Москве и Московской области, со стажем вождения минимум 10 лет.

За 5 лет на содержание Lada Niva Travel уходит больше 1 млн рублей
Фото: vk.com/LADAvk.com/LADA

По оценкам аналитиков, ежемесячные расходы на автомобиль составляют 17 300 рублей, а один километр пробега обойдется в 10 рублей 40 копеек. Из общей структуры расходов 68% будет потрачено на топливо, еще 18% на страхование по КАСКО, 12% - на техобслуживание, 2% - на зимние шины и оплату транспортного налога. В итоге за пять лет владелец Lada Niva Travel потратит больше 1 млн рублей, а рекомендованная стоимость базового внедорожника составляет 998 900 рублей.

Автоновости,Lada,
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