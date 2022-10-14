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58 минут назад

Новости автомира: Ford запретит тюнерам дорабатывать новый Mustang

Motor.ru

Компания Ford станет устанавливать специальную программную защиту на все новые Mustang, чтобы сторонние тюнинг-ателье не смогли дорабатывать силовые установки модели. Доступ откроют только авторизованным фирмам, а всем остальным, как обещает производитель, обойти защиту будет практически невозможно. Как отметил главный инженер Эд Кренц, такое решение связано вовсе не с тем, что в компании хотят закрыть доступ к усовершенствованию двигателей модели. Это объясняется другими причинами.

Ford запретит тюнерам дорабатывать новый Mustang
Фото: © Ford© Ford

Кренц пояснил, что в первую очередь в компании стремятся защитить автомобиль от потенциальных хакерских атак. Именно по этой причине будет существенно усилена защита в блоках управления двигателем. Любая уязвимость в программном обеспечении может быть потенциальна опасна для компании и для будущих владельцев модели.

Также программное обеспечение должно будет защитить автовладельцев от кражи их персональных данных — они могут храниться во встроенной памяти электронных систем автомобиля. При попытке нелегально внести изменения в софт автомобиля, его системы будут автоматически заблокированы.

Новое, седьмое поколение культового Ford Mustang представили в середине сентября текущего года. Модели сохранили задний привод, механическую коробку передач и моторную гамму, которая представлена двумя агрегатами: 2,3-литровой наддувной «четверкой» и пятилитровым «атмосферном».

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