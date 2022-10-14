Ford запретит тюнерам дорабатывать новый Mustang

Компания Ford станет устанавливать специальную программную защиту на все новые Mustang, чтобы сторонние тюнинг-ателье не смогли дорабатывать силовые установки модели. Доступ откроют только авторизованным фирмам, а всем остальным, как обещает производитель, обойти защиту будет практически невозможно. Как отметил главный инженер Эд Кренц, такое решение связано вовсе не с тем, что в компании хотят закрыть доступ к усовершенствованию двигателей модели. Это объясняется другими причинами.

Фото: © Ford © Ford

Кренц пояснил, что в первую очередь в компании стремятся защитить автомобиль от потенциальных хакерских атак. Именно по этой причине будет существенно усилена защита в блоках управления двигателем. Любая уязвимость в программном обеспечении может быть потенциальна опасна для компании и для будущих владельцев модели.

Также программное обеспечение должно будет защитить автовладельцев от кражи их персональных данных — они могут храниться во встроенной памяти электронных систем автомобиля. При попытке нелегально внести изменения в софт автомобиля, его системы будут автоматически заблокированы.