Электрические кроссоверы Audi получили спорную функцию

Компания Audi оснастила тестовые кроссоверы e-tron специальным фильтром мелкодисперсных частиц. Он очищает окружающий воздух от пылинок, возникающих из-за износа тормозных колодок, шин и дорожного покрытия. Причем за весь срок службы может полностью компенсировать пылевую загрязнённость, созданную самим автомобилем. Система умеет работать в двух режимах: пассивном и активном. Она довольно просто устроена и не влияет на работу бортовых систем электрокара.
В 2017 году компания MANN+HUMMEL начала испытания экспериментальной установки для фильтрации пылевых частиц, возникающих при торможении, а также износе шин и дорожного покрытия. Система состояла из трех фильтров, в том числе громоздкого устройства тонкой очистки, установленного на крыше Volkswagen Passat. Решение не отличалось изяществом, поэтому через несколько лет его усовершенствовали.
Теперь система называется Audi Urban Purifier. Это установленный в передке электрического кроссовера e-tron фильтр твёрдых частиц, улавливающий пылинки диаметром до 10 микрометров. Он на 15 процентов состоит из вторсырья и на 60 процентов может быть переработан повторно. Срок жизни — как у стандартных автомобильных фильтров. И за это время Audi Urban Purifier способен абсорбировать в себя около 15 килограммов эквивалентов CO₂.
Функционально система Audi ничем не отличается от стационарных фильтров, используемых в некоторых городах. При движении установка работает в пассивном режиме: воздух фильтруется, просто проходя через автомобиль. Но во время зарядки можно воспользоваться режимом активной очистки. В этом случае окружающий воздух всасывается с помощью вентилятора. Пилотные тесты показали, что фильтр не влияет на работу само́й машины, а в городах вроде Штутгарта полностью удаляет частицы, созданные «е-троном».
В будущем Audi и MANN+HUMMEL хотят сделать систему ещё более эффективной. Например, её планируется подключить к метеостанциям. Кроме того, в салон электрокаров могут добавить индикаторы работы фильтра, а также информацию о том, сколько пыли уже были отфильтровано. Пока не ясно, появится ли эта система на серийных машинах. Однако саму технологию фильтрации окружающего воздуха Audi собирается представить на фестивале Greentech в Лондоне.