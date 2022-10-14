Электрические кроссоверы Audi получили спорную функцию

Компания Audi оснастила тестовые кроссоверы e-tron специальным фильтром мелкодисперсных частиц. Он очищает окружающий воздух от пылинок, возникающих из-за износа тормозных колодок, шин и дорожного покрытия. Причем за весь срок службы может полностью компенсировать пылевую загрязнённость, созданную самим автомобилем. Система умеет работать в двух режимах: пассивном и активном. Она довольно просто устроена и не влияет на работу бортовых систем электрокара.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В 2017 году компания MANN+HUMMEL начала испытания экспериментальной установки для фильтрации пылевых частиц, возникающих при торможении, а также износе шин и дорожного покрытия. Система состояла из трех фильтров, в том числе громоздкого устройства тонкой очистки, установленного на крыше Volkswagen Passat. Решение не отличалось изяществом, поэтому через несколько лет его усовершенствовали.

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Теперь система называется Audi Urban Purifier. Это установленный в передке электрического кроссовера e-tron фильтр твёрдых частиц, улавливающий пылинки диаметром до 10 микрометров. Он на 15 процентов состоит из вторсырья и на 60 процентов может быть переработан повторно. Срок жизни — как у стандартных автомобильных фильтров. И за это время Audi Urban Purifier способен абсорбировать в себя около 15 килограммов эквивалентов CO₂.

Функционально система Audi ничем не отличается от стационарных фильтров, используемых в некоторых городах. При движении установка работает в пассивном режиме: воздух фильтруется, просто проходя через автомобиль. Но во время зарядки можно воспользоваться режимом активной очистки. В этом случае окружающий воздух всасывается с помощью вентилятора. Пилотные тесты показали, что фильтр не влияет на работу само́й машины, а в городах вроде Штутгарта полностью удаляет частицы, созданные «е-троном».