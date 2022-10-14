Специалисты назвали самые аварийные автомобили в России

Специалисты страхового дома ВСК проанализировали заявки на получение выплат по ОСАГО и рассказали, какие машины чаще других попадали в ДТП в 2022 году.
В списке самых аварийных оказались автомобили марки LADA (18%), KIA (8%), Renault (6%), Nissan (5%) и Volkswagen (4%). Из отечественных машин самыми аварийными стали Granta (21% от общего числа аварий с LADA), Kalina (9%) и Priora (9%). Компенсация за авто марки ВАЗ и Nissan составила в среднем 61 тыс. рублей, за Volkswagen – 60 тыс. рублей, за KIA и Renault – 57 тыс. рублей.
Аналитики ВСК также назвали самые аварийные регионы России. В рейтинг, кроме Москвы и Московской области, вошли Краснодарский край (4%), Ростовская область (1,6%), Башкортостан (1,4%), Тверская (1,2%) и Челябинская (1,1%) области.
Аварии в 80% случаев, по данным ВСК, происходили по вине мужчин. Более 27% ДТП совершили водители в возрасте от 30 до 40 лет, 25% – водители от 40 до 50 лет и 18% – водители старше 60 лет.
Всего же по итогам девяти месяцев текущего года количество ДТП сократилось на 32% по отношению к прошлогоднему периоду.
– После ДТП большая часть владельцев выставляет свои авто на продажу, так как психологически некомфортно управлять битой машиной, – говорят специалисты сервиса проверки и подбора б/у авто «Автокод». – Мы проанализировали статистику наших отчетов и узнали, что с ДТП в истории чаще всего продаются машины марки Toyota, Mercedes-Benz, LADA, KIA, BMW, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Honda и Audi. Если говорить, какие именно модели автомобилей чаще попадают в ДТП, то это Hyundai Solaris, KIA Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Такие машины требуют особенно тщательной проверки перед покупкой.