Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
28 минут назад

Новости автомира: специалисты назвали самые аварийные автомобили в России

АвтоКод

Специалисты страхового дома ВСК проанализировали заявки на получение выплат по ОСАГО и рассказали, какие машины чаще других попадали в ДТП в 2022 году.

Специалисты назвали самые аварийные автомобили в России
Фото: АвтоКодАвтоКод

В списке самых аварийных оказались автомобили марки LADA (18%), KIA (8%), Renault (6%), Nissan (5%) и Volkswagen (4%). Из отечественных машин самыми аварийными стали Granta (21% от общего числа аварий с LADA), Kalina (9%) и Priora (9%). Компенсация за авто марки ВАЗ и Nissan составила в среднем 61 тыс. рублей, за Volkswagen – 60 тыс. рублей, за KIA и Renault – 57 тыс. рублей.

Аналитики ВСК также назвали самые аварийные регионы России. В рейтинг, кроме Москвы и Московской области, вошли Краснодарский край (4%), Ростовская область (1,6%), Башкортостан (1,4%), Тверская (1,2%) и Челябинская (1,1%) области.

Аварии в 80% случаев, по данным ВСК, происходили по вине мужчин. Более 27% ДТП совершили водители в возрасте от 30 до 40 лет, 25% – водители от 40 до 50 лет и 18% – водители старше 60 лет.

Всего же по итогам девяти месяцев текущего года количество ДТП сократилось на 32% по отношению к прошлогоднему периоду.

– После ДТП большая часть владельцев выставляет свои авто на продажу, так как психологически некомфортно управлять битой машиной, – говорят специалисты сервиса проверки и подбора б/у авто «Автокод». – Мы проанализировали статистику наших отчетов и узнали, что с ДТП в истории чаще всего продаются машины марки Toyota, Mercedes-Benz, LADA, KIA, BMW, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Honda и Audi. Если говорить, какие именно модели автомобилей чаще попадают в ДТП, то это Hyundai Solaris, KIA Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Такие машины требуют особенно тщательной проверки перед покупкой.

Автоновости,Lada Kalina,Toyota Camry,Volkswagen Polo,Kia Rio,Hyundai Solaris,Renault,Nissan,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Honda,Audi,Volkswagen,Mercedes-Benz,Lada,ВСК,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители