Специалисты назвали самые аварийные автомобили в России

Специалисты страхового дома ВСК проанализировали заявки на получение выплат по ОСАГО и рассказали, какие машины чаще других попадали в ДТП в 2022 году.

Фото: АвтоКод АвтоКод

В списке самых аварийных оказались автомобили марки LADA (18%), KIA (8%), Renault (6%), Nissan (5%) и Volkswagen (4%). Из отечественных машин самыми аварийными стали Granta (21% от общего числа аварий с LADA), Kalina (9%) и Priora (9%). Компенсация за авто марки ВАЗ и Nissan составила в среднем 61 тыс. рублей, за Volkswagen – 60 тыс. рублей, за KIA и Renault – 57 тыс. рублей.

Аналитики ВСК также назвали самые аварийные регионы России. В рейтинг, кроме Москвы и Московской области, вошли Краснодарский край (4%), Ростовская область (1,6%), Башкортостан (1,4%), Тверская (1,2%) и Челябинская (1,1%) области.

Аварии в 80% случаев, по данным ВСК, происходили по вине мужчин. Более 27% ДТП совершили водители в возрасте от 30 до 40 лет, 25% – водители от 40 до 50 лет и 18% – водители старше 60 лет.