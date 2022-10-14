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12 минут назад

Новости атомира: как Audi. Geely выпустит новый кроссовер

Российская Газета

Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало фотографии и информацию о новой модели Geely Haoyue L, в которой соединились корпоративный стиль марки и элементы, отсылающие к большим кроссоверам Audi.

Как Audi: Geely выпустит новый кроссовер
Фото: Министерство промышленности и информационных технологий КитаяМинистерство промышленности и информационных технологий Китая

Geely Haoyue в рестайлинговом варианте дебютировал в сентябре 2021 года: внешность кроссовера приблизили к остальным моделям, пятиместную версию лишили раздельных кресел на втором ряду, оставив их только для трёхрядной конфигурации, расширили список опций и материалов отделки.

Haoyue L - новая модель. Как её будут позиционировать, пока непонятно: то ли как удлинённую модификацию, то ли как новое поколение. Например, Boyue, известный в России как Atlas Pro, перебрался на новую платформу и получил кардинально пересмотренную внешность, а прибавил к названию лишь одну букву, став Boyue L.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая

Длина Geely Haoyue 4835 мм при колёсной базе 2815 мм. Новинка чуть крупнее: 4860 и 2825 мм соответственно, ширина - 1910 мм, что на 10 мм больше. Кузовные панели у "эльки" такие же, как у Haoyue, за исключением одной - пятой двери, конфигурацию которой пришлось изменить из-за нового дизайна фонарей.

Есть различия и в линейке двигателей: прошлогодний кроссовер оснащён 184-сильным мотором 1.8 литра, Haoyue L отрядили двухлитровую 218-сильную "турбочетвёрку". Других подробностей о новинке пока нет.

Автоновости,Geely,Audi,
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