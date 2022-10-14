Как Audi: Geely выпустит новый кроссовер

Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало фотографии и информацию о новой модели Geely Haoyue L, в которой соединились корпоративный стиль марки и элементы, отсылающие к большим кроссоверам Audi.

Фото: Министерство промышленности и информационных технологий Китая Министерство промышленности и информационных технологий Китая

Geely Haoyue в рестайлинговом варианте дебютировал в сентябре 2021 года: внешность кроссовера приблизили к остальным моделям, пятиместную версию лишили раздельных кресел на втором ряду, оставив их только для трёхрядной конфигурации, расширили список опций и материалов отделки.

Haoyue L - новая модель. Как её будут позиционировать, пока непонятно: то ли как удлинённую модификацию, то ли как новое поколение. Например, Boyue, известный в России как Atlas Pro, перебрался на новую платформу и получил кардинально пересмотренную внешность, а прибавил к названию лишь одну букву, став Boyue L.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая

Длина Geely Haoyue 4835 мм при колёсной базе 2815 мм. Новинка чуть крупнее: 4860 и 2825 мм соответственно, ширина - 1910 мм, что на 10 мм больше. Кузовные панели у "эльки" такие же, как у Haoyue, за исключением одной - пятой двери, конфигурацию которой пришлось изменить из-за нового дизайна фонарей.