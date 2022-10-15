Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Электрогиперкар Lotus получил ретро-версию

Motor.ruиещё 2

В 1972 году чемпионами Формулы-1 в командном зачёте стал коллектив John Player Team Lotus, а в личном — молодой бразильский гонщик Эмерсон Фиттипальди. Полувековой юбилей двойного триумфа, главным героем которого стал болид Lotus 72D в культовой ливрее John Player Team Lotus, британский автопроизводитель решил отметить эксклюзивной версией суперсовременного электрического гиперкара Lotus Evija — самый мощный серийный автомобиль в мире получил говорящее исполнение Fittipaldi.

Электрогиперкар Lotus получил ретро-версию
Фото: LotusLotus

Как и бывает обычно с такими моделями, все изменения носят исключительно стилистический характер. Купе окрашено в чёрный цвет с золотыми акцентами, отдавая дань уважения культовой ливрее John Player Team (она тоже отмечает 50-летие), а на крыше изображен силуэт модели 72D. Фирменная эмблема Lotus на носу сделана из углепластика и золота.

На кузов нанесены имя бразильского гонщика, памятные обозначения всех его побед в сезоне-1972, а также стартовый номер Эмерсона Фиттипальди «8» на центральной стойке. Чёрно-золотые колёсные диски с левой стороны имеют красную окантовку центральной гайки, а с правой — зелёную, тогда как тормозные суппорты имеют чёрно-золотой декор.

В салоне, отделанном в тон кузову, на передней панели вышит автограф Эмерсона Фиттипальди. Главная особенность эксклюзивного электромобиля — вращающийся переключатель на центральной консоли. Сделан он из алюминия, но непростого — металл получен из оригинального Lotus 72D, так что каждый обладатель Evija Fittipaldi в своей машине будет иметь частицу легендарной чемпионской машины Формулы-1.

В презентации гиперкара Lotus Evija Fittipaldi, который будет выпущен тиражом в восемь экземпляров по количеству побед бразильца в 1972 году, приняли участие лично Эмерсон Фиттипальди и чемпион Формулы-1 сезона-2009 Дженсон Баттон. Британец опробовал на тестовом треке в Хетеле и новый Lotus Evija Fittipaldi, и оригинальный Lotus 72D.

Автоновости,Lotus ,Дженсон Баттон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители