Электрогиперкар Lotus получил ретро-версию

В 1972 году чемпионами Формулы-1 в командном зачёте стал коллектив John Player Team Lotus, а в личном — молодой бразильский гонщик Эмерсон Фиттипальди. Полувековой юбилей двойного триумфа, главным героем которого стал болид Lotus 72D в культовой ливрее John Player Team Lotus, британский автопроизводитель решил отметить эксклюзивной версией суперсовременного электрического гиперкара Lotus Evija — самый мощный серийный автомобиль в мире получил говорящее исполнение Fittipaldi.

Фото: Lotus Lotus

Как и бывает обычно с такими моделями, все изменения носят исключительно стилистический характер. Купе окрашено в чёрный цвет с золотыми акцентами, отдавая дань уважения культовой ливрее John Player Team (она тоже отмечает 50-летие), а на крыше изображен силуэт модели 72D. Фирменная эмблема Lotus на носу сделана из углепластика и золота.

На кузов нанесены имя бразильского гонщика, памятные обозначения всех его побед в сезоне-1972, а также стартовый номер Эмерсона Фиттипальди «8» на центральной стойке. Чёрно-золотые колёсные диски с левой стороны имеют красную окантовку центральной гайки, а с правой — зелёную, тогда как тормозные суппорты имеют чёрно-золотой декор.

В салоне, отделанном в тон кузову, на передней панели вышит автограф Эмерсона Фиттипальди. Главная особенность эксклюзивного электромобиля — вращающийся переключатель на центральной консоли. Сделан он из алюминия, но непростого — металл получен из оригинального Lotus 72D, так что каждый обладатель Evija Fittipaldi в своей машине будет иметь частицу легендарной чемпионской машины Формулы-1.