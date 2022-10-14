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52 минуты назад

Новости автомира: Lexus LS обновился и получил усовершенствованный полуавтопилот

Motor.ru

В Японии дебютировал седан Lexus LS 2023 модельного года. Он получил перекалиброванную подвеску, последнюю версию мультимедийной системы с расширенной функциональностью и усовершенствованный полуавтопилот Teammate. Теперь, помимо прочего, ассистирующая электроника избегает длительного нахождения в мёртвой зоне и слегка замедляет движение, если это потребуется.

Lexus LS обновился и получил усовершенствованный полуавтопилот
Фото: © Lexus© Lexus

Новшеств в Lexus LS не так много. Из изменений, напрямую влияющих на фирменную управляемость Lexus Driving Signature, заявлены только более жесткая распорка в задней части и перекалиброванная подвеска. При этом в салоне седана появилась свежая мультимедийная система без тачпада и CD/DVD-плеера. Плюс машина получила улучшенные аудиокомпоненты, держатель для смартфона и порт USB-C.

Lexus

Интерфейс мультимедиа заметно переработан. Например, со стороны водителя теперь всегда отображаются иконки быстрого доступа к часто используемым функциям (навигации, музыке и настройкам автомобиля). Обновлен голосовой помощник, добавлен беспроводной Apple CarPlay и прогностическая система прокладки маршрута, использующая данные о предыдущих поездках. Доработан круговой обзор, который отныне может «заглядывать» и под машину, и за угол.

Вдобавок к этому Lexus LS получил несколько новых комплектов колес и усовершенствованный полуавтопилот Teammate. Он научился предупреждать о находящихся поблизости транспортных средствах при движении на низкой скорости. Также система стала лучше работать в сценариях смены полосы.

Однако главное новшество в другом: теперь электроника избегает длительного нахождения в мёртвой зоне другой машины и слегка притормаживает, если это необходимо. И связано это не столько с безопасностью, сколько с психологическим комфортом пассажиров.

В Японии цены на Lexus LS 2023 модельного года начинаются с 10 780 000 иен, или 4,6 миллиона рублей. Топ-версия седана оценена в 17 960 000 иен, что эквивалентно 7,6 миллиона рублей.

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