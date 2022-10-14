Москва обзаведется четырьмя автомобильными мостами до конца года

В Москве до конца года планируется построить четыре автомобильных моста. Один из них находится в Даниловском районе. Об этом сообщили 14 октября.

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Мост в Даниловском районе пройдет через затон Новинки, на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ. Его длина составит 416 метров, а запуск запланировали уже в 2023 году.