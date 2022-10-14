Москва обзаведется четырьмя автомобильными мостами до конца года

В Москве до конца года планируется построить четыре автомобильных моста. Один из них находится в Даниловском районе. Об этом сообщили 14 октября.
Мост в Даниловском районе пройдет через затон Новинки, на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ. Его длина составит 416 метров, а запуск запланировали уже в 2023 году.
Как сообщили на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, мост соединит набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062. Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строительство мостов позволяет сократить перепробеги автомобилей в поисках переправы и снизить загруженность дорог в городе.