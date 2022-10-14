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56 минут назад

Новости автомира: золотая жила. Renault заработает миллиарды на утилизации автохлама

Российская Газета

Французский автопроизводитель Renault подсчитал, что автомобили, которые в настоящее время колесят по дорогам Европы, на 85% состоят из компонентов, подлежащих переработке. Ежегодно из эксплуатации выводится 11 миллионов транспортных средств, и, если рассматривать их, как источник для вторсырья, можно в год зарабатывать около 2,24 млрд долларов.

Золотая жила: Renault заработает миллиарды на утилизации автохлама
Фото: Андрей Стенин/РИА «Новости»Андрей Стенин/РИА «Новости»

"В автомобильном секторе первым недоиспользуемым ресурсом является сам автомобиль, - сказал Жан-Филипп Башо, генеральный директор образованной компании The Future Is Neutral. - Эта новая организация нацелена на то, чтобы подтолкнуть автомобильную промышленность к нейтральности ресурсов - извлекать из каждого отслужившего автомобиля максимально возможное количество материала, необходимого для производства новой модели".

Заявленная цифра в 2,24 млрд долларов - пока только цель, которую планируют достичь к 2030 году. Сейчас компания для расширения и мощного старта ищет инвесторов, которым предложат купить акции на общую сумму 488 млн долларов.

The Future Is Neutral будет сотрудничать с действующими дочерними компаниями Renault, занимающимися переработкой отходов.

Автоновости,Renault,
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