Золотая жила: Renault заработает миллиарды на утилизации автохлама

Французский автопроизводитель Renault подсчитал, что автомобили, которые в настоящее время колесят по дорогам Европы, на 85% состоят из компонентов, подлежащих переработке. Ежегодно из эксплуатации выводится 11 миллионов транспортных средств, и, если рассматривать их, как источник для вторсырья, можно в год зарабатывать около 2,24 млрд долларов.
"В автомобильном секторе первым недоиспользуемым ресурсом является сам автомобиль, - сказал Жан-Филипп Башо, генеральный директор образованной компании The Future Is Neutral. - Эта новая организация нацелена на то, чтобы подтолкнуть автомобильную промышленность к нейтральности ресурсов - извлекать из каждого отслужившего автомобиля максимально возможное количество материала, необходимого для производства новой модели".
Заявленная цифра в 2,24 млрд долларов - пока только цель, которую планируют достичь к 2030 году. Сейчас компания для расширения и мощного старта ищет инвесторов, которым предложат купить акции на общую сумму 488 млн долларов.
The Future Is Neutral будет сотрудничать с действующими дочерними компаниями Renault, занимающимися переработкой отходов.