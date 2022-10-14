Золотая жила: Renault заработает миллиарды на утилизации автохлама

Французский автопроизводитель Renault подсчитал, что автомобили, которые в настоящее время колесят по дорогам Европы, на 85% состоят из компонентов, подлежащих переработке. Ежегодно из эксплуатации выводится 11 миллионов транспортных средств, и, если рассматривать их, как источник для вторсырья, можно в год зарабатывать около 2,24 млрд долларов.