Китай хочет запустить онлайн-продажи автомобилей в России

Китайские автопроизводители планируют расширить свое присутствие на российском рынке за счет новой схемы продаж. Китайская ассоциация автопроизводителей уже разослала местным концернам письмо, в котором призвала их «активизировать извлечение максимальной прибыли через онлайн-продажи, без маржи дилеров и дистрибьюторов». То есть вероятно, в обозримом будущем на российском рынке появится возможность купить китайские автомобили онлайн.

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Сейчас китайские автопроизводители активно ищут партнеров в России, которые имеют опыт организацию онлайн-продаж и смогут помочь с организацией этого бизнеса. И по данным телеграм-канала «Китайские автомобили», заинтересованные компании из России уже начали вести переговоры.

Это не первая попытка запустить онлайн-продажи новых автомобилей в России. Первыми реализовать такую схему пытались корейские автопроизводители Kia и Hyundai, но тогда им пришлось вводить ограничение на количество выставляемых онлайн автомобилей, поскольку этого потребовали официальные дилеры.