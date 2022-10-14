Мишустин: на 100 км трассы М-12 запустят движение до конца года

Движение более чем на 100 км трассы М-12 Москва - Казань планируется запустить до конца года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу в видеообращении к участникам выставки-форума "Дорога 2022".
Он отметил, что мероприятие не случайно проходит в Казани. Через столицу Татарстана планируется проложить стратегический транспортный маршрут из Европы в Западный Китай, пояснил глава кабмина. Мишустин напомнил, что чуть более двух лет назад в ходе рабочей поездки с вице-премьером Маратом Хуснуллиным был дан старт строительству первого участка М-12 от Москвы. По решению президента РФ Владимира Путина трасса в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и далее - до Челябинска, добавил премьер.
"Правительство оказывает необходимую поддержку, чтобы работы велись опережающими темпами, в том числе и при возведении самого длинного моста на трассе - через реку Волгу. Сегодня открываем второй участок М-12 во Владимирской области протяженностью около 30 км, летом лично ознакомился с ходом его строительства. А до конца года планируется запустить движение уже более чем на 100 км этой новой современной дороги", - подчеркнул Мишустин.
В целом, по его словам, "в условиях беспрецедентного санкционного давления значимость таких транспортных артерий, обеспечивающих жизнедеятельность основных отраслей, выходит на новый стратегический уровень".
"Как отмечал глава государства, крупные магистрали должны обеспечить связанность большой территории нашей страны. Они крайне необходимы для решения вопроса по повышению пропускной способности инфраструктуры и формирования новых логистических цепочек, что позволит лучше адаптироваться к внешним факторам и поможет росту всех ключевых сегментов экономики", - заключил председатель правительства.