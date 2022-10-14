Мишустин: на 100 км трассы М-12 запустят движение до конца года

Движение более чем на 100 км трассы М-12 Москва - Казань планируется запустить до конца года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу в видеообращении к участникам выставки-форума "Дорога 2022".

Он отметил, что мероприятие не случайно проходит в Казани. Через столицу Татарстана планируется проложить стратегический транспортный маршрут из Европы в Западный Китай, пояснил глава кабмина. Мишустин напомнил, что чуть более двух лет назад в ходе рабочей поездки с вице-премьером Маратом Хуснуллиным был дан старт строительству первого участка М-12 от Москвы. По решению президента РФ Владимира Путина трасса в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и далее - до Челябинска, добавил премьер.