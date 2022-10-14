Фары на новом Hummer стоят как половина Lada Granta

Многие привыкли к дороговизне запчастей для автомобилей премиум-сегмента, который никогда не отличался гуманными ценниками. Однако стоимость деталей электропикапа GMC Hummer EV удивляет, даже учитывая все это обстоятельство: замена фонарей обойдется в 6100 долларов, что равно 384 тысячам рублей. То есть, вместо комплекта задней оптики можно купить Lada Granta в «средней» комплектации.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Как пишет The Drive, одному из владельцев GMC Hummer EV не повезло поцарапать фонарь электропикапа. В сервисе ему предложили заменить поврежденную деталь на новую за 4040 долларов (255 тысяч рублей), и в эту сумму не включена стоимость работы. Изданию удалось выведать прейскурантную стоимость фонаря: она составляет 3045,48 долларов (192 тысяч рублей). То есть, за комплект придется выложить как минимум 6100 долларов.

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Такие расценки удивили даже дилера, торгующего Cadillac, сообщает издание. Для сравнения, за длинный фонарь внедорожника Escalade 2022 модельного года производитель просит 1312 долларов (около 82 тысяч рублей).

Компания General Motors подтвердила стоимость оптики Hummer и разъяснила, чем руководствовалась при ценообразовании: каждый фонарь имеет встроенный микрочип, который отвечает за отдельную от других элементов оптики анимацию. Кроме этого, «Хаммер» не успел разойтись большим тиражом, а потому и его запчасти пока стоят дороже.