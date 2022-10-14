Jaguar показал точную копию C-Type 1953 года за 106 млн рублей

Отделение Jaguar Classic, ответственное за постройку реплик исторических моделей марки, представило родстеры C-Type Continuation в специальной версии 70-Edition. Издание коллекционной модели посвящено победе в «Ле-Мане» 1953 года. Машины отличаются цветом кузова и отделкой. Так, серебряные логотипы для них сделала старейшая британская ювелирная мастерская Deakin & Francis. Она же изготовила памятную табличку для салона, причем взяла для неё часть топливного бака оригинального C-Type.

Фото: Jaguar Jaguar

Семейство Jaguar C-Type Continuation будет состоять из восьми точных копий машин, побеждавшей в «Ле-Мане» 1951 и 1953 года. Первый клиентский экземпляр родстера компания показала летом, а теперь готовы ещё два. В отличие от дебютного спорткара, они получили название 70-Edition, поскольку посвящены 70-летию победы «Ягуаров» в марафоне 1953 года.

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Один из C-Type окрашен в эксклюзивный серебристый цвет Verbier Silver в сочетании с кожаным салоном Cranberry Red. Другой представлен в расцветке машины-победителя «Ле-Мана» 53-го: кузов British Racing Green и интерьер Suede Green. При этом оба спорткара получили серебряные эмблемы от старейшей британской ювелирной мастерской Deakin & Francis, памятные таблички, изготовленные из оригинально топливного бака C-Type 1953, и номера-рондели на боковинах.

Постройка каждого родстера занимает 3000 часов. Все они соответствуют спецификации заводских гоночных C-type 1953 года, то есть оснащены рядной карбюраторной «шестеркой» 3.4 мощностью 220 лошадиных сил, пятиступенчатой «механикой» и дисковыми тормозами Dunlop. В отделении Jaguar Classic сохранили даже такую малозначительную деталь, как неиспользуемые кронштейны бачка тормозной жидкости, которые, предположительно, предназначались вообще для другого автомобиля.