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1 час назад

Mazda CX-60 оснастили бензиновой «шестеркой»

Motor.ru

В моторную гамму кроссовера Mazda CX-60 добавили новый двигатель — бензиновую «шестерку» e-Skyactiv G 3.3 с мягкой гибридной системой. Такой агрегат будут ставить на машины для австралийского рынка. Заявленная мощность — 284 лошадиные силы. Как и прежде, мотор будет сочетаться с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.

Mazda CX-60 оснастили бензиновой «шестеркой»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Кроссовер Mazda CX-60 дебютировал весной в Европе и стал первым гибридом марки с зарядкой от сети. На японском рынке у модели появилась версия с «атмосферником» Skyactiv-G объемом 2,5 литра (188 л.с., 250 Нм) и дизельные варианты с «шестеркой» Skyactiv-D 3.3. Причем последнюю предложили как в обычном исполнении, так и с 48-вольтовым стартер-генератором M Hybrid Boost (254 л.с, 550 Нм).

В первой половине следующего года CX-60 начнут продавать в Австралии, и, что интересно, там у него будет эксклюзивный агрегат. Речь идет о бензиновой «шестерке» e-Skyactiv G 3.3 с мягкой гибридной системой. Мотор развивает 284 лошадиные силы и 450 Нм крутящего момента и сочетается с восьмидиапазонным автоматом Skyactiv-Drive. Австралийским кроссоверам полагается полный привод i-Activ с многодисковой муфтой и широкий перечень стандартного оборудования.

Этот же двигатель, возможно, появится на более крупных моделях CX-70 и CX-90, предназначенных для североамериканского рынка. А вот европейскому и японскому CX-60 достанется экзотический e-Skyactiv X 3.0 с воспламенением от искры и сжатия (цикл SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition). По имеющейся информации, модификации с таким агрегатом может появится в гамме примерно через год.

Автоновости,Mazda,
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