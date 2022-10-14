Mazda CX-60 оснастили бензиновой «шестеркой»

В моторную гамму кроссовера Mazda CX-60 добавили новый двигатель — бензиновую «шестерку» e-Skyactiv G 3.3 с мягкой гибридной системой. Такой агрегат будут ставить на машины для австралийского рынка. Заявленная мощность — 284 лошадиные силы. Как и прежде, мотор будет сочетаться с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.

Кроссовер Mazda CX-60 дебютировал весной в Европе и стал первым гибридом марки с зарядкой от сети. На японском рынке у модели появилась версия с «атмосферником» Skyactiv-G объемом 2,5 литра (188 л.с., 250 Нм) и дизельные варианты с «шестеркой» Skyactiv-D 3.3. Причем последнюю предложили как в обычном исполнении, так и с 48-вольтовым стартер-генератором M Hybrid Boost (254 л.с, 550 Нм).

В первой половине следующего года CX-60 начнут продавать в Австралии, и, что интересно, там у него будет эксклюзивный агрегат. Речь идет о бензиновой «шестерке» e-Skyactiv G 3.3 с мягкой гибридной системой. Мотор развивает 284 лошадиные силы и 450 Нм крутящего момента и сочетается с восьмидиапазонным автоматом Skyactiv-Drive. Австралийским кроссоверам полагается полный привод i-Activ с многодисковой муфтой и широкий перечень стандартного оборудования.