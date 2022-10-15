Porsche 911 Turbo S стал рекордсменом Пайкс-Пик

Фанат марки Porsche и трёхкратный победитель гонки в штате Колорадо Дэвид Доннер, который в 2022 году принял участие в гонке Пайкс-Пик за рулем новейшего Porsche 911 Turbo S поколения 992, установил новый рекорд дистанции для серийных автомобилей. В рамках юбилейной 100-й гонки спортсмен превзошёл поставленное в июне 2019 года пилотом Ризом Милленом за рулем 635-сильного Bentley Continental GT достижение по подъёму в 19,99 километров за 10 минут 18 секунд.

Фото: 000 Magazine 000 Magazine

Оснащённый 650-сильным 3,8-литровым оппозитным 6-цилиндровым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом Porsche Traction Management (PTM), спортивной подвеской Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением на 10 миллиметров и активной аэродинамикой, автомобиль был полностью стандартным, не считая обязательных на Пайкс-Пик элементов безопасности, опционального пакета Lightweight Package и шин Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Во время официальной гонки из-за влажной трассы время прохождения дистанции составило 10 минут 34 секунды, чего хватило для победы в классе. Однако Дэвид Доннер был уверен, что он сможет выйти из десяти минут и поэтому гонщик воспользовался новой программой Pikes Peak International Hill Climb, которая позволяет устанавливать официальное время трассы вне дня гонки.