Chevrolet Corvette Z06 и Aston Martin Vantage сравнили в гонке по прямой

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведет и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новой битве на прямой интересным оказался не только состав участников, поскольку в соперники доработанному Chevrolet Corvette Z06 поколения C6 был выбран актуальный Aston Martin Vantage, но и то, что мощность двигателя американского спорткара оказалась неизвестной. Для купе выезд на съемки видео оказался одним из первых после тюнинга, так что машина просто не успела побывать на диностенде для замеров.
Автомобиль 2006 года выпуска прячет под капотом 7,0-литровый компрессорный V8, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Отдача силового агрегата неизвестна, но зато точно ясно, что весит купе около 1400 килограммов.
Оснащённый 4,0-литровым турбомотором V8 производства Mercedes-AMG спорткар Aston Martin тяжелее — более 1720 килограммов — и имеет в своем арсенале 503 лошадиных силы.
Мощность через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач также подается на задние колёса. В итоге получилась необычная дуэль двух непохожих автомобилей, особой пикантности которой придаёт неизвестность с мощностью двигателя одного из участников гонки. Кто оказался быстрее — показал заезд.