Chevrolet Corvette Z06 и Aston Martin Vantage сравнили в гонке по прямой

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведет и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новой битве на прямой интересным оказался не только состав участников, поскольку в соперники доработанному Chevrolet Corvette Z06 поколения C6 был выбран актуальный Aston Martin Vantage, но и то, что мощность двигателя американского спорткара оказалась неизвестной. Для купе выезд на съемки видео оказался одним из первых после тюнинга, так что машина просто не успела побывать на диностенде для замеров.