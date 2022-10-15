Hyundai разработал подушку безопасности для промежности

Компания Hyundai подала в Ведомство США по патентам и товарным знакам заявку на патентование подушки безопасности, которая устанавливается на сиденье автомобиля в районе промежности водителя и пассажиров, сообщает Carbuzz.com.

Подушка безопасности в этом месте призвана предотвратить подныривание человека под лямку ремня безопасности при столкновении, фиксируя его на месте. При этом устройство снабжено датчиками, анализирующими массу пассажира и его положение на кресле. В зависимости от этого оно может раскрываться с разной интенсивностью или вовсе не срабатывать, если на сиденье размещен груз или установлено детское кресло.