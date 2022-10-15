Принадлежащая Great Wall марка Wey готовит флагманский кроссовер

Министерство промышленности Китая опубликовало первые изображения кроссовера Wey 80, которые компания готовит к премьере, сообщает Autohome.
Известно, что Wey 80 будет оснащен гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового турбомотора. Ее суммарная мощность составляет 154 л.с., а запас хода достигает 1200 км.
В салоне автомобиля предусмотрен широкоформатный дисплей, на центральной консоли - закрывающаяся шторкой ниша и устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Также ожидается, что машина, разработанная премиальным подразделением Great Wall, получит высококачественные материалы отделки.
Ранее стало известно, что ученые Пермского политехнического университета разработали торсионную подвеску для автомобилей с электромагнитным гасителем колебаний.