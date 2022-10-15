Принадлежащая Great Wall марка Wey готовит флагманский кроссовер

Министерство промышленности Китая опубликовало первые изображения кроссовера Wey 80, которые компания готовит к премьере, сообщает Autohome.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Известно, что Wey 80 будет оснащен гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового турбомотора. Ее суммарная мощность составляет 154 л.с., а запас хода достигает 1200 км.

В салоне автомобиля предусмотрен широкоформатный дисплей, на центральной консоли - закрывающаяся шторкой ниша и устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Также ожидается, что машина, разработанная премиальным подразделением Great Wall, получит высококачественные материалы отделки.