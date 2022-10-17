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54 минуты назад

Новости автомира: ГИБДД запретит остановку и стоянку на островках безопасности с 1 марта 2023 года

Южный автомобильиещё 1

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал законопроект, который запрещает водителям останавливаться и парковаться на островках безопасности. Документ будет подписан 18 октября 2022 года, однако полный запрет начнет действовать с 1 марта 2023 года. Новая мера по отношению к водителям должна обеспечить безопасность на российских дорогах.

С 1 марта 2023 года запретят остановку и стоянку на островках безопасности
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАССВячеслав Прокофьев / ТАСС

Припаркованные на островках безопасности автомобили ограничивают обзор других участников движения, что становится причиной аварий. Правительство приняло решение полностью закрыть островки безопасности от транспорта независимо от ситуации, чтобы избежать роста смертности в ДТП. Изменения в ПДД будут внесены в течение полугода, также для соблюдения правил будут ужесточены штрафы.

Автоновости,Михаил Мишустин,ГИБДД,Правительство РФ,
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