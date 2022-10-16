Когда по данным с камер могут аннулировать диагностическую карту

Более 25 тыс. диагностических карт аннулировано в России с января по середину сентября текущего года, основаниями для этого стали доказанные правонарушения, в том числе показания с камер видеонаблюдения о том, что автомобиль на момент техосмотра находился не в пункте его проведения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в воскресенье в ответ на соответствующий запрос агентства.

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"Проверка выдачи диагностических карт (ДК) в настоящее время осуществляется с учетом положений законодательства. В период с 1 января по 19 сентября 2022 года количество аннулированных ДК составляет более 25 тыс.", - сказал собеседник агентства.

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В МВД пояснили, что для принятия решения об аннулировании диагностической карты необходимы доказательства административного правонарушения. "К указанным доказательствам могут быть отнесены результаты анализа записей камер видеонаблюдения или средств автоматической фиксации административных правонарушений системы, а также сведений, полученных в Ространснадзоре, согласно которым транспортное средство (ТС) в момент проведения технического осмотра (ТО) находилось в месте, отличном от места расположения пункта ТО", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, таким доказательством может стать объяснение владельца транспортного средства и технического эксперта, подтверждающее, что автомобиль на момент техосмотра был неисправным или на ТО фактически не проводилось. Также диагностическая карта будет аннулирована, если результаты криминалистического исследования фотоизображений, содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО), выявили признаки фотошопа.