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1 час назад

В МВД рассказали, когда по данным с камер могут аннулировать диагностическую карту

ТАСС

Более 25 тыс. диагностических карт аннулировано в России с января по середину сентября текущего года, основаниями для этого стали доказанные правонарушения, в том числе показания с камер видеонаблюдения о том, что автомобиль на момент техосмотра находился не в пункте его проведения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в воскресенье в ответ на соответствующий запрос агентства.

Когда по данным с камер могут аннулировать диагностическую карту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проверка выдачи диагностических карт (ДК) в настоящее время осуществляется с учетом положений законодательства. В период с 1 января по 19 сентября 2022 года количество аннулированных ДК составляет более 25 тыс.", - сказал собеседник агентства.

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В МВД пояснили, что для принятия решения об аннулировании диагностической карты необходимы доказательства административного правонарушения. "К указанным доказательствам могут быть отнесены результаты анализа записей камер видеонаблюдения или средств автоматической фиксации административных правонарушений системы, а также сведений, полученных в Ространснадзоре, согласно которым транспортное средство (ТС) в момент проведения технического осмотра (ТО) находилось в месте, отличном от места расположения пункта ТО", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, таким доказательством может стать объяснение владельца транспортного средства и технического эксперта, подтверждающее, что автомобиль на момент техосмотра был неисправным или на ТО фактически не проводилось. Также диагностическая карта будет аннулирована, если результаты криминалистического исследования фотоизображений, содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО), выявили признаки фотошопа.

В МВД отметили, что в течение трех рабочих дней со дня аннулирования диагностической карты о нем информируются профессиональное объединение страховщиков и собственник транспортного средства. При отсутствии диагностической карты автовладелец не сможет получить данные государственных услуг. При отсутствии ДК на ТС, проведение техосмотра которого является обязательным, водитель привлекается к административной ответственности (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП).

Автоновости,МВД России,Ространснадзор,
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