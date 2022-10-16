MINI вернет в гамму «механику» в качестве опции. Американский филиал марки объявил, что трёхдверные хэтчбеки 2023 модельного года будут доступны в том числе с ручной трансмиссией, причём три педали могут быть у всех малолитражек, в том числе у «заряженных» Cooper JCW. Для пятидверных MINI и кабриолетов Cooper «механика» останется недоступна из-за проблем с цепочками поставок. Возобновят ли продажи трёхпедальных MINI за пределами США неизвестно.

Фото: motor.ru motor.ru

О прекращении производства автомобилей MINI с «механикой» стало известно в начале мая. Тогда британская марка не уточнила, когда ручную коробку передач обратно добавят в конфигуратор, но похоже кризис дефицита микрочипов преодолён, и ранее недостающие опции станут понемногу возвращать.

По традиции к новому модельному году MINI поменяет палитру цветов кузова и пересмотрит оснащение. Однако возможности персонализации сократятся, чтобы «обеспечить непрерывную доставку новых автомобилей на рынок». Базовый MINI Cooper с жёсткой крышей стоит в США от 28 600 долларов (1,79 миллиона рублей), самый дорогой в линейке Countryman JCW потянет на 49 075 долларов (3,07 миллиона рублей).