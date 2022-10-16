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1 час назад

Новости автомира: В автомобилях Toyota и Lexus появятся технологии смартфона Google Pixel

Motor.ru

Автомобили всё больше превращаются в гаджеты и следующий шаг в этом направлении будет сделан концерном Toyota, который пообещал оснащать новые автомобили марок Toyota и Lexus встроенными в мультимедийную систему голосовыми ассистентами на базе речевых сервисов Google Cloud с искусственным интеллектом. Новая технология, которая нашла свое воплощение в смартфонах Google Pixel, теперь станет частью современных автомобилей.

В автомобилях Toyota и Lexus появятся технологии смартфона Google Pixel
Фото: motor.rumotor.ru

Автомобили, оснащённые мультимедийными системами Toyota Automotive Grade Linux последнего поколения и информационно-развлекательными системами Lexus Interface, уже используют службу Google Cloud Speech-to-Text для точного автоматического распознавания речи для запросов в автомобиле.

Минус этого решения на основе технологии машинного обучения, необходимой для точного и последовательного голосового взаимодействия, заключается в необходимости подключения к интернету. Первыми оценить новые возможности, которые доступны пока только обладателям смартфонов Google Pixel, смогут владельцы Toyota Corolla, Tundra и Sequoia, а также Lexus NX, RX и RZ образца 2023 модельного года.

Новинка за счёт добавления Speech On-Device — нового продукта Google Cloud AI, который оснащает встроенные устройства такими же мощными функциями распознавания и синтеза речи на основе искусственного интеллекта, которые доступны в облаке — позволит обрабатывать все голосовые команды непосредственно на мультимедийной системе автомобиля.

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