В автомобилях Toyota и Lexus появятся технологии смартфона Google Pixel

Автомобили всё больше превращаются в гаджеты и следующий шаг в этом направлении будет сделан концерном Toyota, который пообещал оснащать новые автомобили марок Toyota и Lexus встроенными в мультимедийную систему голосовыми ассистентами на базе речевых сервисов Google Cloud с искусственным интеллектом. Новая технология, которая нашла свое воплощение в смартфонах Google Pixel, теперь станет частью современных автомобилей.

Фото: motor.ru motor.ru

Автомобили, оснащённые мультимедийными системами Toyota Automotive Grade Linux последнего поколения и информационно-развлекательными системами Lexus Interface, уже используют службу Google Cloud Speech-to-Text для точного автоматического распознавания речи для запросов в автомобиле.

Минус этого решения на основе технологии машинного обучения, необходимой для точного и последовательного голосового взаимодействия, заключается в необходимости подключения к интернету. Первыми оценить новые возможности, которые доступны пока только обладателям смартфонов Google Pixel, смогут владельцы Toyota Corolla, Tundra и Sequoia, а также Lexus NX, RX и RZ образца 2023 модельного года.