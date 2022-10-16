В Калифорнии перешли на цифровые автомобильные номера

В Калифорнии официально перешли на цифровые автомобильные номера. Компания Reviver, выпускающая электронные госномера для транспортных средств, объявила, что опытная эксплуатация прошла успешно, и теперь каждый житель штата может выбрать цифровые номерные знаки при регистрации новой машины или заменить привычную металлическую пластину на водонепроницаемый дисплей с ежемесячной абонентской платой от 20 до 25 долларов.

Фото: motor.ru motor.ru

Тесты цифровых номерных знаков запустили в США без малого пять лет назад, а теперь в Калифорнии принят законопроект, который разрешает использовать в качестве госномеров электронные устройства, «отвечающие определенным критериям». Пока единственный производитель подобных регистрационных знаков — Reviver.

У водителей, которые стремятся быть на острие технологий, есть два варианта: заказать цифровой номер с питанием от батареи или с проводным подключением. В первом случае абонентская плата составит 19,95 доллара в месяц, и за эти деньги производитель обеспечит покупателя сменным аккумулятором со сроком службы пять лет. Проводной электронный номер стоит 24,95 доллара в месяц, и для него обязательны профессиональная установка и подсветка.

Преимущества цифровых номеров — возможность трансляции рекламы во время остановок и стоянок транспортного средства, индикация о том, что машина угнана (по запросу владельца), а также возможность визуальной персонализации. Кроме того, в номер встроен GPS-трекер, что позволит владельцу видеть месторасположение машины.