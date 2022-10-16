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54 минуты назад

В Тольятти предложили купить воздух с «АвтоВАЗа»

Газета.Ru

Житель Тольятти предложил приобрести полулитровые банки с воздухом с «АвтоВАЗа». На объявление обратил внимание журнал «За рулем».

В Тольятти предложили купить воздух с «АвтоВАЗа»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Продавец назвал воздух в банке «Ароматом Тольятти». На этикетке указано, что 15% воздуха в банке — запах с «АвтоВАЗа», 50% — запах выхлопных газов от автомобилей. Еще на 15% аромат состоит из воздуха с «Куйбышевазота», а в качестве последнего компонента продавец указал кишечные газы местных жителей. Цена за банку с воздухом объемом 0,5 литра составляет 200 рублей.

«Ароматы заводов будут на вас ложиться так, как будто вы вышли из цеха. А также подойдет для тех, кто уехал из этого города. Родственники, друзья или просто знакомые — он напомнит им до боли знакомом и родном аромате, позволит оказаться настолько близко к дому, насколько это возможно до изобретения машины времени. Он позволит им окунутся в эту дикую эйфорию и ощутить дежавю, воспоминания о доме заиграют новыми красками!» — написал автор объявления.

Автоновости,Куйбышевазот,Автоваз,
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