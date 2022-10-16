В Тольятти предложили купить воздух с «АвтоВАЗа»

«Ароматы заводов будут на вас ложиться так, как будто вы вышли из цеха. А также подойдет для тех, кто уехал из этого города. Родственники, друзья или просто знакомые — он напомнит им до боли знакомом и родном аромате, позволит оказаться настолько близко к дому, насколько это возможно до изобретения машины времени. Он позволит им окунутся в эту дикую эйфорию и ощутить дежавю, воспоминания о доме заиграют новыми красками!» — написал автор объявления.